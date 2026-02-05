Avocata Adriana Georgescu și cel care se dădea drept „general SIE” au fost plasați în arest la domiciliu

Magistrații Instanței Supreme au admis contestațiile formulate de Adriana Mihaela Georgescu şi Gheorghe Iscru împotriva încheierii din data de 29 ianuarie, pronunțată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală.

Instanța a desființat încheierea atacată şi rejudecând a respins propunerea de arestare preventivă formulată de DNA și a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 22 de zile, începând de joi, 5 februarie, faţă de inculpaţii Adriana-Mihaela Georgescu şi Gheorghe Iscru.

Avocata are obligaţia de a nu părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. Pe durata arestului la domiciliu, trebuie să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată, să nu comunice cu coinculpatul Gheorghe Iscru,

Lui Iscru Gheorghe i s-a impus obligaţia de a nu părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. De asemenea, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice cu coinculpata Georgescu Adriana-Mihaela.

Totodată, instanța a dispus ca cei doi să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. În caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care le revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

S-a dispus, astfel, punerea de îndată în libertate a avocatei Georgescu Adriana-Mihaela şi a lui Iscru Gheorghe.

Acuzațiile aduse celor doi inculpați

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au prins miercurea trecută, în flagrant, o avocată membră PNL, prezentată în spațiul public drept „lidera femeilor PNL”, într-un dosar în care aceasta ar fi promis intervenții în Justiție și la nivel guvernamental în schimbul unor sume de bani, potrivit informațiilor obținute de Gândul.

În aceeași acțiune de prindere în flagrant, procurorii ar fi reținut și un bărbat care s-ar fi recomandat drept „general SIE”, identificat de sursele citate drept Gheorghe Iscru.