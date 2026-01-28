Avocat: Copilul de 13 ani, care și-a ucis prietenul, poate fi scos din țară fără probleme

Adrian Cuculis a spus că reprezintă familia lui Mario, copilul de 15 ani, ucis de colegi la Cenei, în județul Timiș. În această calitate, urmează să facă alte procedurale care să implice și niște plângeri penale, chiar cu privire la părinții celor care se fac vinovați de moartea copilului.

„Pentru că nu putem să tolerem. Înțelegem, știm, am spus-o că (…) la 13 ani nu pot să răspunzi. Am priceput lucrul ăsta cu toții. Dar asta nu înseamnă că cei care au adus pe acei copii să devină, să ajungă în pragul acesta, de a fi criminali, nu pot fi trași la răspundere”, spune Cuculis, miercuri, la Antena 3 CNN.

În acest context, avocatul a spus că băiatul de 13 ani, pentru că nu are răspundere penală, poate să fie scos din țară și singura măsură pe care o are este una pe natură administrativă.

„DGASPC-urile, dacă toți inițiem o discuție pe marginea acestui lucru, poate că ar trebui să primească ceva mai multă putere, inclusiv atunci când vorbim despre copiii abuzați, copii care pot fi mutați din stânga în dreapta, în așa fel decât să aibă ceva mai multă putere să intervină. Pentru că acum, în clipa acesta, fără un dosar penal, fără un ordin de control judiciar sau orice altceva, nu i se poate refuza familiei să-și mute copilul din stânga în dreapta. Atunci trebuie să privim lucrurile la adevărata valoare. Vorbim despre niște familii care nu se raportează la alți celebri fugari despre care mai dezbatem în spațiul public. Aici, probabil, că se dorește o mutare, cine știe, pe la nu știu ce rudă. Deci, probabil, că autoritățile noastre ar putea să țină urma lor și la un moment dat, dacă va fi cazul – și atenție, nu mă refer la copilul de 13 ani, ci la părinții lui, care sunt la fel de vinovați, să-i aducă înapoi. Dar da, dacă informația e corectă, din punctul acesta de vedere, oricum e publică, e clar că orice organ de urmărire penală poate deschide orice fel de dosar din oficiu, dacă dorește, copilul, teoretic, ar putea să fie mutat într-un alt spațiu al Uniunii Europene sau nu numai”, a mai spus Cuculis.

Ministrul Justiției anunță că grupul de lucru pentru reducerea vârstei de răspundere penală va lucra săptămânal. Decizia vine după crima din Timiș în care un copil de 13 ani este acuzat de omor.

Potrivit datelor din ancheta procurorilor criminaliști, luni, în jurul orei 21.30, primul suspect, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal și ar fi consumat marijuana), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, au ucis un băiat, pe Mario, prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit. Crima ar fi avut loc într-un imobil de pe raza localității Cenei, județul Timiș.