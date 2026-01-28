Prima pagină » Social » Avocat: Copilul de 13 ani, care și-a ucis prietenul, poate fi scos din țară fără probleme

Avocat: Copilul de 13 ani, care și-a ucis prietenul, poate fi scos din țară fără probleme

Copilul de 13 ani care, împreună cu alți doi copiii de 15 ani, l-au ucis pe Mario, băiatul de 15 ani, din Cenei, poate fi scos din țară de părinți, spune avocatul familiei victimei, Adrian Cuculis. Acesta atrage atenția că autoritățile trebuie să ia urma familiei băiatului de 13 ani oriunde se duce.
Avocat: Copilul de 13 ani, care și-a ucis prietenul, poate fi scos din țară fără probleme
Sursa foto: Alex Nicodim / MediafaxFoto
Laura Buciu
28 ian. 2026, 11:56, Social

Adrian Cuculis a spus că reprezintă familia lui Mario, copilul de 15 ani, ucis de colegi la Cenei, în județul Timiș. În această calitate, urmează să facă alte procedurale care să implice și niște plângeri penale, chiar cu privire la părinții celor care se fac vinovați de moartea copilului.

„Pentru că nu putem să tolerem. Înțelegem, știm, am spus-o că (…) la 13 ani nu pot să răspunzi. Am priceput lucrul ăsta cu toții. Dar asta nu înseamnă că cei care au adus pe acei copii să devină, să ajungă în pragul acesta, de a fi criminali, nu pot fi trași la răspundere”, spune Cuculis, miercuri, la Antena 3 CNN.

În acest context, avocatul a spus că băiatul de 13 ani, pentru că nu are răspundere penală, poate să fie scos din țară și singura măsură pe care o are este una pe natură administrativă.

„DGASPC-urile, dacă toți inițiem o discuție pe marginea acestui lucru, poate că ar trebui să primească ceva mai multă putere, inclusiv atunci când vorbim despre copiii abuzați, copii care pot fi mutați din stânga în dreapta, în așa fel decât să aibă ceva mai multă putere să intervină. Pentru că acum, în clipa acesta, fără un dosar penal, fără un ordin de control judiciar sau orice altceva, nu i se poate refuza familiei să-și mute copilul din stânga în dreapta. Atunci trebuie să privim lucrurile la adevărata valoare. Vorbim despre niște familii care nu se raportează la alți celebri fugari despre care mai dezbatem în spațiul public. Aici, probabil, că se dorește o mutare, cine știe, pe la nu știu ce rudă. Deci, probabil, că autoritățile noastre ar putea să țină urma lor și la un moment dat, dacă va fi cazul – și atenție, nu mă refer la copilul de 13 ani, ci la părinții lui, care sunt la fel de vinovați, să-i aducă înapoi. Dar da, dacă informația e corectă, din punctul acesta de vedere, oricum e publică, e clar că orice organ de urmărire penală poate deschide orice fel de dosar din oficiu, dacă dorește, copilul, teoretic, ar putea să fie mutat într-un alt spațiu al Uniunii Europene sau nu numai”, a mai spus Cuculis.

Ministrul Justiției anunță că grupul de lucru pentru reducerea vârstei de răspundere penală va lucra săptămânal. Decizia vine după crima din Timiș în care un copil de 13 ani este acuzat de omor.

Potrivit datelor din ancheta procurorilor criminaliști, luni, în jurul orei 21.30, primul suspect, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal și ar fi consumat marijuana), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, au ucis un băiat, pe Mario, prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit. Crima ar fi avut loc într-un imobil de pe raza localității Cenei, județul Timiș.

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
Bulgaria ne dă clasă cu cel mai ieftin curent electric din Europa. România a pierdut peste 20% din producția de energie electrică în ultimii 10 ani, caz UNIC în Europa. Românii sunt campioni la cele mai scumpe facturi
Gandul
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da bombă
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Femeile ISIS, mai crude decât bărbații: „Ne băteau și ne înfometau pe noi, sclavele sexuale, din gelozie”
Libertatea
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care poate pierde toți banii pe final de ianuarie 2026
CSID
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Promotor