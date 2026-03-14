Prima pagină » Știrile zilei » Specialiști români intervin după poluarea accidentală de pe fluviul Nistru. Echipe și echipamente trimise pentru limitarea efectelor

Specialiști români intervin după poluarea accidentală de pe fluviul Nistru. Echipe și echipamente trimise pentru limitarea efectelor

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad participă la acțiunile de gestionare a poluării accidentale semnalate pe Fluviul Nistru, potrivit unui anunț al instituției.
Specialiști români intervin după poluarea accidentală de pe fluviul Nistru. Echipe și echipamente trimise pentru limitarea efectelor
Sursa foto: Apele Române
Mădălina Dinu
14 mart. 2026, 13:39, Social

Intervenția are loc în coordonarea Administrația Națională Apele Române și a altor autorități competente, în contextul incidentului de poluare care a afectat cursul de apă.

Specialiști ai administrației bazinale au fost mobilizați, alături de materiale și echipamente specifice intervențiilor în cazul poluărilor accidentale ale apelor. Acestea sunt folosite pentru limitarea răspândirii și colectarea substanțelor poluante de la suprafața apei.

Potrivit instituției, până în prezent au fost trimise două echipe de specialiști, împreună cu echipamentele și materialele necesare intervenției. Acțiunea face parte din eforturile mai ample desfășurate pentru reducerea impactului poluării asupra mediului și asupra resurselor de apă.

Reprezentanții administrației bazinale subliniază că instituția rămâne disponibilă să sprijine în continuare intervențiile necesare, prin personal de specialitate și resurse tehnice, pentru limitarea efectelor unor astfel de incidente.

Autoritățile mai arată că cooperarea dintre instituțiile din România și Republica Moldova este esențială în astfel de situații, în special pentru protejarea mediului și a resurselor de apă comune.

Recomandarea video

