Ziua Mondială a Apei: Acolo unde apa ajunge, egalitatea crește

Accesul echitabil la apă reprezintă fundamentul pentru sănătate, demnitate și dezvoltare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat că apa este o „resursă limitată” pe care nu avem cum să o înlocuim.
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
22 mart. 2026, 08:07, Social

Astăzi, 22 martie, comunitatea internațională marchează Ziua Mondială a Apei, se arată într-un comunicat transmis de Apele Române.

Tema din acest an, „Apa și egalitatea de gen”, pune accent pe necesitatea unei gestionări incluzive a resurselor. Mesajul transmis de Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) subliniază caracterul universal al acestei resurse: „Apa este marele egalizator – nu cunoaște granițe, iar egalitatea nu ar trebui nici ea să o facă.”

Mesajele autorităților: Apa, fundamentul vieții și al ecosistemelor

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a transmis un mesaj clar cu privire la valoarea strategică a acestei resurse: „Apa este fundamentul vieții și al dezvoltării. Este o resursă limitată, pe care nu o putem înlocui.”

La rândul său, directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”, Doru-Dragoș Cazan, a evidențiat rolul apei în stabilitatea întregii societăți. Acesta a declarat că: „Apa este esențială pentru viață, sănătate, dezvoltare economică și echilibrul ecosistemelor”.

Tehnologii moderne și evenimente educative

Evenimentul central a avut loc vineri, 20 martie, într-un cadru festiv. Colaborarea dintre Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) și Apele Române Argeș-Vedea a facilitat prezentarea unor echipamente moderne de intervenție. Publicul a putut vedea tehnologii avansate pentru monitorizarea lucrărilor hidrotehnice, soluții care sunt esențiale pentru siguranța comunităților și adaptarea la schimbările climatice.

În această perioadă se derulează și campania social-media „Ea și Apa”. Acest demers, realizat în colaborare cu INHGA și Administrațiile Bazinale de Apă, este dedicat promovării femeilor din domeniul gospodăririi apelor, care sunt lideri și modele de inspirație în această profesie.

Educație pentru viitor la Muzeul „Antipa”

Protecția naturii rămâne o prioritate educativă. Pentru al patrulea an consecutiv, autoritățile au organizat evenimente pentru elevii din școlile generale din București, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti și Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Scopul acestor activități este să aducă mai aproape de copii lumea fascinantă a microorganismelor acvatice. Astfel, elevii descoperă importanța fiecărui om în efortul de protejare a mediului înconjurător.

