Ziua Mondială a Teatrului aduce spectacole speciale în București. Unde poți merge în aceste zile

Pe 27 martie este celebrată Ziua Mondială a Teatrului, iar instituțiile din subordinea PMB au pregătit o serie de evenimente speciale pentru a marca acest moment.
Mădălina Dinu
23 mart. 2026, 09:15, Cultură-Media

Teatrul Odeon aniversează chiar în această zi 80 de ani de existență, printr-un spectacol special, conceput și prezentat de Răzvan Mazilu, intitulat „ODEON 80”.

CREART, prin Teatrelli, propune o serie de evenimente reunite sub egida #OameniiCareTinScena.

La Teatrul Nottara are loc premiera spectacolului „Lapte negru”, o adaptare a volumului semnat de Elif Shafak.

Ce spectacole pot vedea bucureștenii în această perioadă

  • Luni, 23 martie
    • Opera Comică pentru Copii: „Atelierele Bubu. Joacă și emoții”, ora 10:30 (atelier)
    • Teatrul de Animație Țăndărică: „Prințesa și broscoiul”, ora 10:00, Sala Țăndărică
    • Teatrul de Comedie: „Hello, Ceaușescu”, ora 18:30, Sala Studio

 

  • Marți, 24 martie
    • Teatrul de Animație Țăndărică: „Rățușca cea urâtă”, ora 10:00, Sala Țăndărică
    • Opera Comică pentru Copii: „Atelierele Bubu. Muzică”, ora 10:30 (atelier)
    • Teatrul Ion Creangă: „Ursul păcălit de vulpe”, ora 10:00, Sala Mare
    • Teatrul de Comedie: „Hello, Ceaușescu”, ora 18:30, Sala Studio
    • Teatrul Municipal L.S. Bulandra: „Tache, Ianke și Cadâr”, ora 19:00, Sala Liviu Ciulei
    • Teatrul Tineretului Metropolis: „Goodbye, Lenin!”, ora 19:00, Sala Mare
    • Teatrul Excelsior: „Tristețe și bucurie în viața girafelor”, ora 19:00, Sala Ion Lucian
    • ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București: concert de jazz „The Glamour Edition”, ora 19:15, Sala Mare

 

  • Miercuri, 25 martie
    • Teatrul de Animație Țăndărică: „Prințesa și broscoiul”, ora 10:00
    • Teatrul Ion Creangă: „Albă ca zăpada”, ora 10:00, Sala Mare
    • Teatrul de Comedie: „Trei surori”, ora 19:00, Sala Radu Beligan
    • Teatrul Excelsior: „Două ore cu pauză”, ora 19:00, Sala Ion Lucian
    • Muzeul Național al Literaturii Române:
    • Spectacol-lectură „Auto”, ora 18:00
    • Masă rotundă, ora 18:30
    • Teatrul Tineretului Metropolis: „30+”, ora 19:00, Sala Mare
    • Teatrul Nottara: „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, ora 18:30, Sala Horia Lovinescu
      „Cancun”, ora 19:30, Sala George Constantin
    • Teatrul Dramaturgilor Români: „Matca”, ora 19:00, Sala Luceafărul
    • Muzeul Municipiului București: recital „Suavissimus Baroque”, ora 19:30, Casa Filipescu-Cesianu

 

  • Joi, 26 martie
    • Teatrul de Animație Țăndărică: „Rățușca cea urâtă”, ora 10:00
    • Teatrul de Comedie: „Visul unei nopți de vară”, ora 19:00
    • Teatrul Bulandra: „Rabbit Hole”, ora 19:00, Sala Toma Caragiu
    • Teatrul Odeon: „Lexiconul amar”, ora 19:00, Sala Majestic
    • Teatrul Nottara: „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, ora 18:30
    • „Iona”, ora 19:30
    • Teatrul Ion Creangă: „Pinocchio”, ora 10:00
    • Teatrul Masca: „Rave de Rave”, ora 19:00
    • Teatrul Dramaturgilor Români: „Trauma Kink”, ora 19:00
    • Teatrul Excelsior: „Două ore cu pauză”, ora 19:00
    • Teatrul Metropolis: „Părinții”, ora 19:00, Sala Mare. „Aer”, ora 19:00, Sala Mică
      Muzeul Municipiului București: Ghidaje în expoziția „Infinitatea cuvintelor”, orele 17:00 și 17:25,
    • Palatul Suțu Conferință susținută de Vlad Eftenie, ora 18:30
    • Centrul Cultural Lumina: „Apus de soare”, ora 19:00
    • ARCUB: lansare de carte, ora 15:00, Casa Eliad
    • Teatrul Mic: „Ellen Babic”, premieră, ora 19:00, Sala Studio

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Cât costă abonamentul în 2026
Gandul
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Cum își rotunjesc veniturile încasate de la buget șefii din Ministerul Agriculturii și soțiile lor. Ministrul Florin Barbu încasează chirie pe o proprietate neidentificată
Libertatea
2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV
CSID
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor