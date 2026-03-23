Ziua Mondială a Teatrului aduce spectacole speciale în București. Unde poți merge în aceste zile

Teatrul Odeon aniversează chiar în această zi 80 de ani de existență, printr-un spectacol special, conceput și prezentat de Răzvan Mazilu, intitulat „ODEON 80”.
CREART, prin Teatrelli, propune o serie de evenimente reunite sub egida #OameniiCareTinScena.
La Teatrul Nottara are loc premiera spectacolului „Lapte negru”, o adaptare a volumului semnat de Elif Shafak.
Ce spectacole pot vedea bucureștenii în această perioadă
- Luni, 23 martie
- Opera Comică pentru Copii: „Atelierele Bubu. Joacă și emoții”, ora 10:30 (atelier)
- Teatrul de Animație Țăndărică: „Prințesa și broscoiul”, ora 10:00, Sala Țăndărică
- Teatrul de Comedie: „Hello, Ceaușescu”, ora 18:30, Sala Studio
- Marți, 24 martie
- Teatrul de Animație Țăndărică: „Rățușca cea urâtă”, ora 10:00, Sala Țăndărică
- Opera Comică pentru Copii: „Atelierele Bubu. Muzică”, ora 10:30 (atelier)
- Teatrul Ion Creangă: „Ursul păcălit de vulpe”, ora 10:00, Sala Mare
- Teatrul de Comedie: „Hello, Ceaușescu”, ora 18:30, Sala Studio
- Teatrul Municipal L.S. Bulandra: „Tache, Ianke și Cadâr”, ora 19:00, Sala Liviu Ciulei
- Teatrul Tineretului Metropolis: „Goodbye, Lenin!”, ora 19:00, Sala Mare
- Teatrul Excelsior: „Tristețe și bucurie în viața girafelor”, ora 19:00, Sala Ion Lucian
- ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București: concert de jazz „The Glamour Edition”, ora 19:15, Sala Mare
- Miercuri, 25 martie
- Teatrul de Animație Țăndărică: „Prințesa și broscoiul”, ora 10:00
- Teatrul Ion Creangă: „Albă ca zăpada”, ora 10:00, Sala Mare
- Teatrul de Comedie: „Trei surori”, ora 19:00, Sala Radu Beligan
- Teatrul Excelsior: „Două ore cu pauză”, ora 19:00, Sala Ion Lucian
- Muzeul Național al Literaturii Române:
- Spectacol-lectură „Auto”, ora 18:00
- Masă rotundă, ora 18:30
- Teatrul Tineretului Metropolis: „30+”, ora 19:00, Sala Mare
- Teatrul Nottara: „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, ora 18:30, Sala Horia Lovinescu
„Cancun”, ora 19:30, Sala George Constantin
- Teatrul Dramaturgilor Români: „Matca”, ora 19:00, Sala Luceafărul
- Muzeul Municipiului București: recital „Suavissimus Baroque”, ora 19:30, Casa Filipescu-Cesianu
- Joi, 26 martie
- Teatrul de Animație Țăndărică: „Rățușca cea urâtă”, ora 10:00
- Teatrul de Comedie: „Visul unei nopți de vară”, ora 19:00
- Teatrul Bulandra: „Rabbit Hole”, ora 19:00, Sala Toma Caragiu
- Teatrul Odeon: „Lexiconul amar”, ora 19:00, Sala Majestic
- Teatrul Nottara: „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, ora 18:30
- „Iona”, ora 19:30
- Teatrul Ion Creangă: „Pinocchio”, ora 10:00
- Teatrul Masca: „Rave de Rave”, ora 19:00
- Teatrul Dramaturgilor Români: „Trauma Kink”, ora 19:00
- Teatrul Excelsior: „Două ore cu pauză”, ora 19:00
- Teatrul Metropolis: „Părinții”, ora 19:00, Sala Mare. „Aer”, ora 19:00, Sala Mică
Muzeul Municipiului București: Ghidaje în expoziția „Infinitatea cuvintelor”, orele 17:00 și 17:25,
- Palatul Suțu Conferință susținută de Vlad Eftenie, ora 18:30
- Centrul Cultural Lumina: „Apus de soare”, ora 19:00
- ARCUB: lansare de carte, ora 15:00, Casa Eliad
- Teatrul Mic: „Ellen Babic”, premieră, ora 19:00, Sala Studio