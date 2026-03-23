Ziua Mondială a Teatrului aduce spectacole speciale în București. Unde poți merge în aceste zile

Teatrul Odeon aniversează chiar în această zi 80 de ani de existență, printr-un spectacol special, conceput și prezentat de Răzvan Mazilu, intitulat „ODEON 80”.

CREART, prin Teatrelli, propune o serie de evenimente reunite sub egida #OameniiCareTinScena.

La Teatrul Nottara are loc premiera spectacolului „Lapte negru”, o adaptare a volumului semnat de Elif Shafak.

Ce spectacole pot vedea bucureștenii în această perioadă

Luni, 23 martie Opera Comică pentru Copii: „Atelierele Bubu. Joacă și emoții”, ora 10:30 (atelier) Teatrul de Animație Țăndărică: „Prințesa și broscoiul”, ora 10:00, Sala Țăndărică Teatrul de Comedie: „Hello, Ceaușescu”, ora 18:30, Sala Studio



Marți, 24 martie Teatrul de Animație Țăndărică: „Rățușca cea urâtă”, ora 10:00, Sala Țăndărică Opera Comică pentru Copii: „Atelierele Bubu. Muzică”, ora 10:30 (atelier) Teatrul Ion Creangă: „Ursul păcălit de vulpe”, ora 10:00, Sala Mare Teatrul de Comedie: „Hello, Ceaușescu”, ora 18:30, Sala Studio Teatrul Municipal L.S. Bulandra: „Tache, Ianke și Cadâr”, ora 19:00, Sala Liviu Ciulei Teatrul Tineretului Metropolis: „Goodbye, Lenin!”, ora 19:00, Sala Mare Teatrul Excelsior: „Tristețe și bucurie în viața girafelor”, ora 19:00, Sala Ion Lucian ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București: concert de jazz „The Glamour Edition”, ora 19:15, Sala Mare



Miercuri, 25 martie Teatrul de Animație Țăndărică: „Prințesa și broscoiul”, ora 10:00 Teatrul Ion Creangă: „Albă ca zăpada”, ora 10:00, Sala Mare Teatrul de Comedie: „Trei surori”, ora 19:00, Sala Radu Beligan Teatrul Excelsior: „Două ore cu pauză”, ora 19:00, Sala Ion Lucian Muzeul Național al Literaturii Române: Spectacol-lectură „Auto”, ora 18:00 Masă rotundă, ora 18:30 Teatrul Tineretului Metropolis: „30+”, ora 19:00, Sala Mare Teatrul Nottara: „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, ora 18:30, Sala Horia Lovinescu

„Cancun”, ora 19:30, Sala George Constantin Teatrul Dramaturgilor Români: „Matca”, ora 19:00, Sala Luceafărul Muzeul Municipiului București: recital „Suavissimus Baroque”, ora 19:30, Casa Filipescu-Cesianu

