Decizie cazul Mario Iorgulescu. ÎCCJ admite recursul Parchetului și trimite dosarul la rejudecare la Curtea de Apel București

Potrivit hotărârii pronunțate de Completul nr. 6 AP (document de soluționare 161/2026, din 04.03.2026), instanța supremă a casat, în parte, decizia penală nr. 949/A din 12 iunie 2025 a Curții de Apel București – Secția I penală, doar în ceea ce privește soluția de încetare a procesului penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (art. 336 alin. (1) și (2) C.pen.), dispusă anterior ca urmare a prescripției răspunderii penale.

ÎCCJ a dispus ca instanța de apel să rejudece numai componenta legată de individualizarea pedepsei pentru această faptă, în limitele apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și de inculpat. Celelalte dispoziții ale deciziei atacate au fost menținute. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar hotărârea ÎCCJ este definitivă.

Decizia vine după ce procurorii au contestat hotărârea Curții de Apel București din iunie 2025, care stabilise încetarea procesului penal pentru componenta prevăzută de art. 336, apreciind că a intervenit prescripția – soluție care a dus la reducerea pedepsei cu aproximativ 8 luni.

Context

Mario Iorgulescu a fost condamnat pe fond la 13 ani și opt luni de închisoare. A scăpat o dată de pedeapsa veche, după ce magistrații de la Curtea Supremă i-au anulat condamnarea pentru omor și a rămas cu o pedeapsă mai mică. În final, acesta are doar 8 ani de executat, dar acum după decia ICCJ ar putea primi mai mult.

Mario Iorgulescu nu a executat până acum nicio zi de detenție.

Ce urmează: Curtea de Apel București va reanaliza dosarul strict pe zona de stabilire a pedepsei pentru infracțiunea de conducere sub influență (art. 336), fără ca rejudecarea să se extindă la restul soluțiilor rămase definitive prin menținerea celorlalte dispoziții.

De ce „riscă mai mult” după rejudecare

Pentru că la rejudecare CAB va trebui să dea din nou o soluție pe art. 336, unde legea prevede închisoare sau amendă. Dacă instanța stabilește o pedeapsă cu închisoarea, aceasta se va reflecta în pedeapsa finală, care poate crește peste cei 8 ani. De exemplu, înainte ca art. 336 să fie scos din calcul (prin „prescripție”), totalul ajunsese la 8 ani și 8 luni.

Accidentul în care a fost implicat

Iorgulescu a plecat în 2019 de la o petrecere, deși era băut și drogat, s-a urcat în mașină și a intrat cu viteză într-un alt autoturism. Șoferul respectiv a murit pe loc. Mario Iorgulescu a fost tratat înfara țării și de atunci nu s-a întors.