Tribunalul București a admis în principiu cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA. A fost condamnat la 10 ani de închisoare, din care a executat aproape trei

Un complet al Tribunalului București a admis în principiu, miercuri, cererea de rejudecare a dosarului privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare, în care Dan Voiculescu, fondatorul grupului de presă Intact, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, din care a executat efectiv aproape trei ani.
04 mart. 2026, 12:02

Această decizie, de admitere în principiu, duce la rejudecarea întregului dosar. Următorul termen a fost fixat pe 30 aprilie, arată G4Media.

Iată minuta sentinței, în care Dan Voiculescu a solicitat anonimizarea numelui său:

Solutia pe scurt: În baza art. 459 alin. 4 C.proc.pen. cu referire la art. 453 alin. 1 lit. d) C.proc.pen., admite, în principiu, cererea de revizuire a sentinței penale nr. 701/26.09.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, definitivă și modificată prin decizia penală nr. 888/08.08.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia II Penală, în dosarul nr. 25497/3/2012**, formulată de revizuentul Anonimizat 1. Stabilește termen pentru rejudecarea cauzei la data de 30.04.2026, ora 12:00, pentru când vor fi citați revizuentul Anonimizat 1 și intimații Sandu Jean Cătălin, Popa Corneliu, Mencinicopschi Gheorghe, Pantiş Sorin, Săvulescu Vlad Nicolae, Sin Gheorghe, Baciu Constantin, Petre Alexandru, Pop Flavius Adrian, Ene (Fostă Udrea) Vica, Marinescu Grigore, Domnişoru Mihaela, Domnişoru Ciprian, Ministerul Agriculturii Şi Dezvoltării Rurale, Agenţia Domeniilor Statului, Voiculescu Camelia Rodica, Voiculescu Corina Mirela, Grup Industrial Voiculescu și Compania (Grivco SA), Compania de Cercetări Aplicative și Investiţii SA. Definitivă, conform dispozițiilor art. 459 alin. 7 C.proc.pen. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Pronunţată, azi, 04.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.

