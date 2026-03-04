Tribunalul București a admis în principiu cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA. A fost condamnat la 10 ani de închisoare, din care a executat aproape trei

Un complet al Tribunalului București a admis în principiu, miercuri, cererea de rejudecare a dosarului privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare, în care Dan Voiculescu, fondatorul grupului de presă Intact, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, din care a executat efectiv aproape trei ani.