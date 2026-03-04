CCR analizează sesizarea lui Nicușor Dan privind legea plajelor de la Marea Neagră

Curtea Constituțională a României (CCR) discută miercuri sesizarea președintelui Nicușor Dan referitoare la legea privind utilizarea plajei Mării Negre.

În noiembrie anul trecut, președintele a transmis Curții o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 19/2006, care reglementează folosirea plajelor și controlul activităților desfășurate pe acestea.

Actul normativ prevede că titularul dreptului de proprietate al plajelor poate acorda autorităților locale din localitățile riverane Mării Negre, la cerere, până la 20% din suprafața plajelor folosite în scop turistic, pentru a deveni plaje publice.

Titularul dreptului de proprietate este statul, întrucât faleza și plaja mării se află pe lista bunurilor din domeniul public al statului, se precizează în document.

Președintele Nicușor Dan susține că autoritățile locale nu au capacitatea de a primi în folosință gratuită o cotă de până la 20% din plajele turistice, fiindcă acestea nu constituie instituții de utilitate publică.

Din punct de vedere legal, soluția legislativă ce permite atribuirea unei cote de până la 20% din suprafața plajelor turistice către autoritățile locale contravine articolului 136 alineatul 4, teza finală, din Constituție, întrucât aceste entități nu reprezintă instituții de utilitate publică.