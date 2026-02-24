Lukoil invocă forța majoră la Trident și dă statul român în judecată. Miza: ieșirea din proiectul strategic din Marea Neagră

În paralel, compania a deschis un proces împotriva Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) și împotriva Romgaz, pentru a obține recunoașterea juridică a cazului de forță majoră, acțiunea fiind înregistrată la instanță în februarie, conform acțiunii ce poate fi văzută pe Portal.just.ro.

Demersul vine la scurt timp după ce Guvernul a instituit un regim de supraveghere extinsă asupra mai multor entități ale grupului Lukoil din România, măsură justificată public prin nevoia de a preveni scurgeri de capital și prin argumentul că asocierea Romgaz cu un operator rus la Trident reprezintă o „vulnerabilitate strategică”.

Potrivit explicațiilor citate de Profit.ro, cadrul legal prevede pași și termene pentru notificare și documentare, iar o eventuală neacceptare a forței majore de către autoritatea competentă poate duce la un litigiu care să tranșeze încetarea acordului petrolier fără daune-interese. În același timp, Guvernul a pregătit și instrumente legale pentru o eventuală denunțare a acordului din motive de securitate națională, pe fondul sancțiunilor asupra Lukoil.

Pe fundal, presiunea externă este majoră: potrivit Reuters, Lukoil are termen până la 28 februarie 2026 pentru a-și vinde activele din străinătate, în condițiile în care tranzacțiile sunt condiționate de aprobări și mecanisme impuse de autoritățile americane. În acest context, Lukoil a anunțat recent un acord preliminar cu fondul american Carlyle pentru vânzarea diviziei care gestionează activele externe, însă procesul rămâne dependent de aprobări și concurat de alți potențiali cumpărători.

Perimetrul EX-30 Trident se află în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 170 km de țărm, iar în asociere Lukoil deține circa 88% (în unele raportări 87,8%), restul revenind Romgaz. În 2025, erau raportate pregătiri pentru forarea unei sonde de explorare, iar în spațiul public au fost vehiculate estimări de resurse de ordinul zecilor de miliarde de metri cubi, cu investiții semnificative în explorare.