Prima pagină » Economic » Lukoil invocă forța majoră la Trident și dă statul român în judecată. Miza: ieșirea din proiectul strategic din Marea Neagră

Lukoil invocă forța majoră la Trident și dă statul român în judecată. Miza: ieșirea din proiectul strategic din Marea Neagră

Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a grupului rus Lukoil și operator al perimetrului offshore Trident din Marea Neagră, a notificat oficial autoritățile române că se află într-o situație de forță majoră care blochează operațiunile de explorare a gazelor.
Lukoil invocă forța majoră la Trident și dă statul român în judecată. Miza: ieșirea din proiectul strategic din Marea Neagră
Sursa foto: DRAGOS SAVU / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Negreanu
24 feb. 2026, 10:38, Economic

În paralel, compania a deschis un proces împotriva Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) și împotriva Romgaz, pentru a obține recunoașterea juridică a cazului de forță majoră, acțiunea fiind înregistrată la instanță în februarie, conform acțiunii ce poate fi văzută pe Portal.just.ro.

Demersul vine la scurt timp după ce Guvernul a instituit un regim de supraveghere extinsă asupra mai multor entități ale grupului Lukoil din România, măsură justificată public prin nevoia de a preveni scurgeri de capital și prin argumentul că asocierea Romgaz cu un operator rus la Trident reprezintă o „vulnerabilitate strategică”.

Potrivit explicațiilor citate de Profit.ro, cadrul legal prevede pași și termene pentru notificare și documentare, iar o eventuală neacceptare a forței majore de către autoritatea competentă poate duce la un litigiu care să tranșeze încetarea acordului petrolier fără daune-interese. În același timp, Guvernul a pregătit și instrumente legale pentru o eventuală denunțare a acordului din motive de securitate națională, pe fondul sancțiunilor asupra Lukoil.

Pe fundal, presiunea externă este majoră: potrivit Reuters, Lukoil are termen până la 28 februarie 2026 pentru a-și vinde activele din străinătate, în condițiile în care tranzacțiile sunt condiționate de aprobări și mecanisme impuse de autoritățile americane. În acest context, Lukoil a anunțat recent un acord preliminar cu fondul american Carlyle pentru vânzarea diviziei care gestionează activele externe, însă procesul rămâne dependent de aprobări și concurat de alți potențiali cumpărători.

Perimetrul EX-30 Trident se află în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 170 km de țărm, iar în asociere Lukoil deține circa 88% (în unele raportări 87,8%), restul revenind Romgaz. În 2025, erau raportate pregătiri pentru forarea unei sonde de explorare, iar în spațiul public au fost vehiculate estimări de resurse de ordinul zecilor de miliarde de metri cubi, cu investiții semnificative în explorare.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
Doliu la Hollywood! Celebrul actor A MURIT la 71 de ani: „Mă doare inima pentru el”
Gandul
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Medic psihiatru, despre efectele dependenței copiilor de social media. Gabriel Diaconu: „Sevrajul vine cu furie, panică, depresie, gânduri suicidare”
Libertatea
Ecuația pilafului. Câtă apă trebuie să pui la fiecare cană de orez
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor