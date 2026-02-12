Explozii la o rafinărie Lukoil din nordul Rusiei, la peste 2.000 km de Ucraina

Rafinăria Lukoil-Ukhtaneftepererabotka din Ukhta, în nordul Rusiei, a fost lovită joi de drone, potrivit informațiilor apărute pe canale locale de Telegram. Locuitorii au relatat că au auzit mai multe explozii și au văzut coloane groase de fum ridicându-se deasupra instalației industriale.

Canalul Exilenova+ susține că cel puțin trei drone ar fi ajuns la țintă. În paralel, autoritatea rusă pentru aviație civilă, Rosaviația, a anunțat închiderea temporară a aeroportului din zonă.

Rafinăria din Ukhta este una dintre cele patru mari unități Lukoil din Rusia și are un rol important în aprovizionarea regiunilor nordice cu combustibil și lubrifianți industriali. Instalația procesează țiței greu și produce benzină, motorină și kerosen pentru aviație.

Atacul are loc în contextul în care infrastructura petrolieră rusă a fost vizată în mod repetat în ultimele luni. În paralel, companiile din domeniul energetic încearcă să dezvolte alternative. Gazprom Neft a anunțat recent că a testat cu succes un combustibil sustenabil pentru aviație, obținut inclusiv din ulei alimentar uzat, susținând că acesta ar putea reduce emisiile cu până la 80% față de kerosenul convențional.

Pe fondul acestor evoluții, veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut semnificativ. În ianuarie 2026, bugetul federal a încasat aproximativ 5,1 miliarde de dolari din taxe pe petrol și gaze, la jumătate față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor publicate recent.