Prima pagină » Știri externe » Drone ucrainene ar fi lovit o rafinărie de petrol din sudul Rusiei

Drone ucrainene ar fi lovit o rafinărie de petrol din sudul Rusiei

În noaptea de 26 ianuarie, o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar Krai, în sudul Rusiei, ar fi fost atacată de drone ucrainene, conform relatărilor din canalele de presă rusești și imaginilor apărute pe rețelele sociale. Autoritățile locale au anunțat că o persoană a suferit răni ușoare, însă amploarea pagubelor nu este cunoscută, scrie The Kyiv independent.
Drone ucrainene ar fi lovit o rafinărie de petrol din sudul Rusiei
Sursa foto: Krasnodar Gov. Veniamin Kondratyev Telegram channel via AP
Victor Dan Stephanovici
26 ian. 2026, 06:36, Știri externe

Canale rusești de Telegram au precizat că ținta ar fi fost o unitate petrolieră din orașul Sloviansk-na-Kuban. Fotografiile și filmările postate de martori arată cerul luminat pe timpul nopții în zona rafinăriei. Comandamentul regional a informat că fragmente de drone au căzut pe terenul a „două întreprinderi”, fără a specifica tipul acestora. Persoana rănită a fost transportată la spital, iar starea sa nu este gravă, mai precizează The Kyiv independent.

Lipsa confirmării oficiale

Deocamdată, informațiile nu au fost verificate din surse independente, iar armata ucraineană nu a comentat incidentul. Nu există date clare despre daunele provocate rafinăriei sau eventualul impact asupra producției.

Acest atac se înscrie într-o serie de lovituri ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia, considerate de Kiev ca având un rol major în finanțarea războiului dus de Moscova. Regiunea Krasnodar, situată în apropierea Crimeei ocupate, a fost vizată de mai multe ori. Pe 22 ianuarie, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat lovirea terminalului petrolier Tamanneftegaz din aceeași zonă.

Venituri energetice în scădere

O analiză Reuters arată că, în ianuarie, veniturile Rusiei din taxe pe petrol și gaze ar putea scădea cu aproximativ 46% față de aceeași lună a anului trecut. Aceste încasări reprezintă circa un sfert din bugetul federal al țării. Estimările indică o reducere la aproximativ 420 de miliarde de ruble, cel mai mic nivel din august 2020.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Cât costă să trăiești o lună în Los Angeles. Cât plătește un român pentru chirie, facturi, transport, mâncare și asigurare medicală
Gandul
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
Libertatea
Horoscop sănătate – luna februarie 2026 | Oboseală cronică și suprasolicitare nervoasă pentru aceste 2 zodii
CSID
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Promotor