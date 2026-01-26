Drone ucrainene ar fi lovit o rafinărie de petrol din sudul Rusiei

Canale rusești de Telegram au precizat că ținta ar fi fost o unitate petrolieră din orașul Sloviansk-na-Kuban. Fotografiile și filmările postate de martori arată cerul luminat pe timpul nopții în zona rafinăriei. Comandamentul regional a informat că fragmente de drone au căzut pe terenul a „două întreprinderi”, fără a specifica tipul acestora. Persoana rănită a fost transportată la spital, iar starea sa nu este gravă, mai precizează The Kyiv independent.

Slavyansk-on-Kuban, Krasnodar Krai: local authorities confirm an attack on an oil refinery and another industrial facility. Local residents reported that the refinery is on fire. pic.twitter.com/22KVEbRp1L — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) January 26, 2026

Lipsa confirmării oficiale

Deocamdată, informațiile nu au fost verificate din surse independente, iar armata ucraineană nu a comentat incidentul. Nu există date clare despre daunele provocate rafinăriei sau eventualul impact asupra producției.

Acest atac se înscrie într-o serie de lovituri ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia, considerate de Kiev ca având un rol major în finanțarea războiului dus de Moscova. Regiunea Krasnodar, situată în apropierea Crimeei ocupate, a fost vizată de mai multe ori. Pe 22 ianuarie, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat lovirea terminalului petrolier Tamanneftegaz din aceeași zonă.

Venituri energetice în scădere

O analiză Reuters arată că, în ianuarie, veniturile Rusiei din taxe pe petrol și gaze ar putea scădea cu aproximativ 46% față de aceeași lună a anului trecut. Aceste încasări reprezintă circa un sfert din bugetul federal al țării. Estimările indică o reducere la aproximativ 420 de miliarde de ruble, cel mai mic nivel din august 2020.