Lovitură de knock-out pentru canalele internaționale de trafic de droguri / Bulgar arestat în Italia după ce a fost găsit cu marijuana de 2 milioane de euro în camion

Vameșii italieni au arestat un traficant de droguri bulgar după ce au găsit în camionul său 348 kg de marijuana, marfă evaluată la 2 milioane de euro, notează trud.bg.

Petar D., în vârstă de 42 de ani, se află deja în spatele gratiilor sub acuzația de trafic internațional de droguri.

Camionul său cu droguri a călătorit cu feribotul din Barcelona și a ajuns în portul italian Civitavecchia, la 70 km nord de Roma.

Pachete ce ar fi trebuit să conțină aparate electrice

Ofițerii Gărzii Financiare din Roma și ai Agenției Vamale și Monopolurilor din Italia au început o inspecție și au găsit în remorcă 39 de cutii, care, conform documentelor, ar fi trebuit să conțină aparate electrice.

Cu toate acestea, în interior au fost găsite 307 pachete de marijuana sigilate în vid.

Unele dintre cutii erau pulverizate cu substanțe cu miros puternic, inclusiv muștar.

Totuși, acest lucru nu i-a împiedicat pe cei doi câini Jackpot și Frida, care lucrează pentru Garda Financiară din Civitavecchia, să adulmece „iarba”.

O lovitură serioasă colegilor de trafic

Conform estimărilor preliminare ale experților, drogurile valorează 2 milioane de euro, iar operațiunea a dat o lovitură financiară serioasă canalelor internaționale de trafic de droguri.

Operațiunea face parte din măsurile intensificate din porturile italiene.

Ancheta este în curs de desfășurare pentru a identifica posibili complici și pentru a demasca întreaga rețea criminală de trafic de droguri din Spania către Italia și, eventual, către alte piețe europene.