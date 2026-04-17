Opt kilograme de droguri de mare risc, descoperite de polițiști în urma unor percheziții. Patru persoane, reținute

La data de 16 aprilie 2026, polițiștii serviciilor de combatere a criminalității organizate din Vrancea și Brăila, alături de cei ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracțională a mai multor persoane cu vârste cuprinse între 23 și 40 de ani, suspectate de trafic de droguri de mare risc.

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, un bărbat de 35 de ani „ar fi deținut și vândut, în mai multe rânduri, diferite cantități de droguri de mare risc și produse psihoactive, 2-MMC, 3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal și 4-BMC”.

Cercetările au scos la iveală faptul că acesta ar fi procurat o parte dintre substanțe de la un alt bărbat, de 39 de ani, prin intermediul altor două persoane.

În cursul zilei de 15 aprilie, trei suspecți au fost prinși în flagrant delict în municipiul Galați. Unul dintre aceștia ar fi fost surprins „în timp ce ar fi comercializat 100 de grame de amestec de substanțe cristalizate”, iar ceilalți doi ar fi deținut suma de bani provenită din tranzacție.

„Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate aproximativ 120 de grame de droguri de mare risc și produse psihoactive comercializate, iar în contextul perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost descoperite și ridicate alte aproximativ 8 kilograme de substanță cristalizată (drog de mare risc), împărțite în 78 de pungi vidate, obiecte purtând urme de substanțe susceptibile a fi droguri, sume de bani în lei și euro, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă”, potrivit unui comunicat de presă al IGPR.

Patru persoane, reținute

Totodată, o femeie cercetată în dosar „ar fi ascuns 75 dintre pungile conținând substanțele interzise, acestea fiind descoperite în proximitate”, în încercarea de a împiedica descoperirea probelor.

Procurorii DIICOT au dispus reținerea a patru persoane și plasarea sub control judiciar a femeii implicate. În acest sens, urmează ca judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vrancea să fie sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Galați și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați.