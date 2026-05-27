Prima pagină » Social » Scenă șocantă într-un spital din Vatra Dornei: medicul anestezist ieșea din sala de operații să se drogheze

Scenă șocantă într-un spital din Vatra Dornei: medicul anestezist ieșea din sala de operații să se drogheze

Un anestezist de 39 de ani din Vatra Dornei a fost arestat preventiv, acuzat că a furat timp de aproape un an morfină și fentanyl din spital și le-a consumat prin injectare inclusiv în timpul intervențiilor chirurgicale.
Scenă șocantă într-un spital din Vatra Dornei: medicul anestezist ieșea din sala de operații să se drogheze
Andreea Tobias
27 mai 2026, 12:30, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Tribunalul Suceava a admis propunerea procurorilor DIICOT Suceava și a dispus arestarea preventivă a medicului din Vatra Dornei. E cercetat pentru delapidare și deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu, ambele în formă continuată.

Fura Fentanyl, Morfină și Petidină din farmacia spitalului

Potrivit anchetatorilor, în intervalul iunie 2025 –  24 aprilie 2026, individul a profitat de calitatea sa de medic anestezist pentru a-și însuși în mod repetat substanțe cu regim special din farmacia unității medicale. Printre acestea se numără Fentanyl, Morfină și Petidină, folosite în mod obișnuit în procedurile de anestezie.

Ieșea din sala de operații când pacientul era anesteziat

Conform DIICOT, medicul părăsea în mod nejustificat sala de operații în timp ce pacientul se afla sub efectul anesteziei și intervenția chirurgicală era în desfășurare. Mergea la un grup sanitar al spitalului, unde își administra substanța stupefiantă prin injectare.

Prins în flagrant cu seringa în braț

În dimineața zilei de 24 aprilie 2026, în timpul unei operații, medicul și-a însușit o fiolă de morfină și una de Mialgin. A părăsit sala de mai multe ori. A mers la toaleta spitalului, unde a consumat conținutul fiolei de Mialgin. A fost prins în flagrant, având asupra sa atât fiola utilizată, cât și una sigilată. La examinarea fizică s-au constatat plăgi înțepate la nivelul ambelor antebrațe.

Cumpăra și droguri sintetice de la un traficant trimis în judecată

Ancheta a stabilit că, în perioada noiembrie 2024 – iunie 2025, medicul a cumpărat pentru consum propriu și cantități de ADB-BUTINACA – un drog sintetic de mare risc – de la o persoană deja trimisă în judecată în stare de arest preventiv de procurorii DIICOT Suceava, în martie 2026.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Dragomir vrea să dea lovitura: „Este o nebunie! Fac un bloc «deștept» în cea mai grozavă zonă” + Locul din București unde nu ar mai construi vreodată
GSP.ro
Republica Moldova atinge un nou record și asigură peste 70% din curentul unei zile din surse verzi. România rămâne codașa UE la acest capitol
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Eroul de 16 ani înecat la Chitila a fost declarat în moarte cerebrală. La această oră i se prelevă inima, ficatul, rinichii și corneele pentru transplant. Ce vieți mai salvează
Libertatea
Nici 60°, nici 90°! La ce temperatură trebuie să setezi mașina de spălat, pentru a ucide acarienii și bacteriile
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia