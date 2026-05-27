Un bulgar a fost mușcat de urs în zona Barajului Vidraru. A fost emis mesaj Ro-Alert

Un cetățean bulgar a fost mușcat de mână de urs, miercuri, în timp ce se afla în zona Barajului Vidraru, din județul Argeș. A fost emis mesaj Ro-Alert.
Laura Buciu
27 mai 2026, 12:55, Social
Potrivit ISU Argeș, un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat să intervină în zona Barajului Vidraru, pentru a-i acorda îngrijiri medicale unui turist de cetățenie străină care, din primele informații, a fost mușcat de mână de un urs.

Este vorba de un cetățean bulgar.

În zonă, s-a transmis mesaj Ro-Alert.

Pentru evitarea unor evenimente nedorite, ISU Argeș le recomandă turiștilor să evite zona, să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal, să nu îl hrănească și să nu încerce să se fotografieze cu acesta. De asemenea, localnicii trebuie să își protejeze animalele din gospodărie, dar fără a se expune pericolului.

