Gândul, sesizare la ANCOM cu privire la posibile abuzuri Google în România

În timp ce traficul organic de pe site-ul publicației Gândul s-a triplat, vizualizările care vin din algoritmii Google și Facebook s-au înjumătățit, potrivit sursei citate.

În general, publicațiile de știri din România sunt dependente de platformele tehnologice. Astfel, site-ul devine singura platformă spre cititori, dar și sursă de venit, atunci când cititorii caută independent pagina respectivă de internet.

Potrivit sursei citate, traficul de pe Google a început să scadă încă de la sfârșitul lunii februarie. Această scădere s-ar fi amplificat substanțial odată cu criza politică generată de ieșirea de la Guvernare a PSD.

Dacă facem o comparație între perioada septembrie 2025 – februarie 2026, dar și lunile martie și mai ale acestui an, traficul generat de site-ul Gândul a scăzut cu 38% în platforma Google Discover, cu 31% în motorul de căutare Google, în timp ce pe pagina de Facebook, traficul a a scăzut cu 41%, această cale de a ajunge la cititori fiind închisă aproape 2 luni și jumătate.

Cu toate acestea, traficul direct a crescut cu 180%.

„Cifrele interne despre sursele de trafic pe care le publicăm și pe care le-am transmis și autorităților arată fără echivoc: interesul cititorilor pentru ziarul nostru s-a triplat din martie încoace (creștere de 180% pe traficul direct pe site), dar traficul din Google este aproape la jumătate”, potrivit publicației citate.

