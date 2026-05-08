Creierul continuă să proceseze limbajul chiar și sub anestezie

Creierul uman nu se „oprește” complet în timpul anesteziei generale, ci continuă să proceseze limbajul și sunetele din jur chiar și în stare de inconștiență, arată un nou studiu publicat în revista științifică Nature, citat de Euronews.
Victor Dan Stephanovici
08 mai 2026, Social

Cercetătorii spun că anumite circuite neuronale rămân active și pot analiza informații auditive chiar și atunci când pacientul nu este conștient. „Descoperirile noastre arată că creierul este mult mai activ și capabil în timpul inconștienței decât se credea anterior”, a declarat Sameer Sheth, coautor al studiului. Potrivit acestuia, creierul continuă să analizeze mediul înconjurător chiar și atunci când pacienții sunt complet anesteziați. Studiul a fost realizat pe șapte pacienți care au trecut prin intervenții chirurgicale pentru epilepsie, mai arată Euronews.

Cum au analizat cercetătorii activitatea creierului

Oamenii de știință au folosit sonde speciale numite Neuropixels – ace extrem de fine din silicon – pentru a monitoriza activitatea neuronală în timpul operațiilor. Într-un prim experiment, pacienții au ascultat o serie de sunete identice, întrerupte ocazional de un ton diferit. Cercetătorii au descoperit că aproximativ 71% dintre neuroni reacționau la sunete, ceea ce indică faptul că creierul continua să înregistreze informațiile auditive chiar și în stare de inconștiență. Aproximativ un sfert dintre neuroni au reacționat specific la sunetele neobișnuite.

Creierul poate anticipa cuvinte

Într-un alt experiment, patru pacienți au ascultat podcasturi în timpul anesteziei. Rezultatele au arătat că creierul procesa vorbirea în timp real și răspundea la cuvinte individuale și la structura limbajului. Mai mult, cercetătorii au observat că creierul era capabil să anticipeze cuvintele următoare pe baza contextului anterior. „Acest tip de codare predictivă este asociat de obicei cu starea de veghe și atenția conștientă, însă apare și în stare de inconștiență”, a explicat Benjamin Hayden.

Cercetătorii cer studii suplimentare

Autorii studiului spun că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine nivelul de activitate cerebrală în timpul anesteziei și dacă mecanisme similare apar și în timpul somnului sau al altor stări de inconștiență. Descoperirea ar putea contribui la o mai bună înțelegere a modului în care funcționează conștiința umană și a felului în care creierul procesează informațiile chiar și atunci când corpul pare complet inactiv.

