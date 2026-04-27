Studiu: abilitățile dezvoltate în primii ani pot proteja creierul copiilor afectați de stres înainte de naștere

Un nou studiu sugerează că dezvoltarea unor abilități de bază în copilăria timpurie poate reduce impactul negativ al stresului prenatal asupra creierului, într-un mediu în care dezastrele climatice devin tot mai frecvente, arată Euronews.
Studiu: abilitățile dezvoltate în primii ani pot proteja creierul copiilor afectați de stres înainte de naștere
Victor Dan Stephanovici
27 apr. 2026, 09:46, Social

Cercetarea, publicată în revista Developmental Neuroscience și citată de Euronews, arată că expunerea la stres în timpul sarcinii poate influența dezvoltarea creierului copiilor. Studiul a analizat copii care au fost expuși în uter la uraganul Superstorm Sandy, considerat un model de stres prenatal generat de un dezastru natural.

Diferențe observate la vârsta de 8 ani

Cercetătorii de la City University of New York au urmărit dezvoltarea copiilor între 2 și 6 ani, evaluând abilități precum comunicarea, comportamentul social și autonomia. La vârsta de 8 ani, aceștia au fost supuși unor scanări cerebrale. S-au efectuat și teste de recunoaștere a expresiilor faciale, relevante pentru procesarea emoțiilor. Rezultatele au indicat că acei copii expuși la stres prenatal prezentau, în medie, o activitate mai redusă în zonele creierului implicate în emoții.

Un aspect important al studiului este legătura dintre aceste efecte și abilitățile dezvoltate în copilăria timpurie. Copiii care au dobândit competențe adaptative – precum independența, interacțiunea socială și gestionarea situațiilor cotidiene – au prezentat o activitate cerebrală similară cu cea a copiilor care nu au fost expuși la stres prenatal. Aceste rezultate sugerează că intervențiile timpurii pot contribui la creșterea rezilienței creierului.

Creierul, capabil de adaptare

Cercetătorii subliniază capacitatea remarcabilă a creierului de a se adapta la condiții dificile. În schimb, copiii cu abilități adaptative mai scăzute au prezentat o activitate redusă în zone precum sistemul limbic. Acesta este responsabil de reglarea emoțiilor și formarea memoriei. Autorii studiului atrag atenția că frecvența tot mai mare a dezastrelor naturale ar putea expune un număr mai mare de femei însărcinate la stres. În acest context, dezvoltarea abilităților de bază în primii ani de viață ar putea deveni o strategie importantă pentru protejarea sănătății mentale a copiilor.

Studiul a fost realizat pe un eșantion redus și are caracter preliminar, fiind necesare cercetări suplimentare pentru confirmarea rezultatelor. Cu toate acestea, concluziile indică o direcție promițătoare pentru intervențiile timpurii.

Sondaj: Unde petreci minivacanța de 1 Mai?
G4Media
Ilie Bolojan pune presiune pe Parlament: 9 legi decisive pentru a nu pierde miliardele din PNRR
Gandul
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Cancan
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Prosport
Răsturnare de situație în dosarul judecătoarei drogate Ana Maria Chirilă. Tocmai argumentele pentru care fostul soț vrea s-o despartă de copii ar putea să-i aducă o pedeapsă penală mai blândă
Libertatea
Cu ce ar trebui să înlocuim carnea de porc. Soluția de compromis a medicului Vlad Ciurea
CSID
Incidente alarmante cu șoferi seniori. Șofer de 70 de ani răstoarnă mașina în Pitești, altul de 75 merge 22 de KM pe contrasens
Promotor