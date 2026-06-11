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Premieră pe Aeroportul Otopeni. Inteligența artificială le va spune pasagerilor când își primesc bagajele

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) și EUROCONTROL au implementat la Aeroportul Internațional Henri Coandă prima etapă a proiectului „Prediction of Luggage Delivery Time”, o soluție bazată pe inteligență artificială care estimează timpul de așteptare al bagajelor în zona Sosiri.
Premieră pe Aeroportul Otopeni. Inteligența artificială le va spune pasagerilor când își primesc bagajele
Andrei Rachieru
11 iun. 2026, 10:31, Social
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Proiectul, dezvoltat de EUROCONTROL în cadrul hub-ului său european de cercetare și inovare, utilizează modele de inteligență artificială, analiză avansată de date și algoritmi de învățare automată pentru a prezice momentul în care bagajele vor ajunge la benzile de preluare.

Sistemul analizează date precum numărul zborului, poziția aeronavei la sol, compania aeriană, operatorul de handling, istoricul timpilor de livrare și alocarea benzilor de bagaje, pentru a genera estimări cât mai precise pentru fiecare cursă care aterizează pe Aeroportul Henri Coandă.

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a declarat că implementarea proiectului reprezintă un nou pas în procesul de transformare digitală a aeroportului și în îmbunătățirea experienței pasagerilor.

„Vom putea oferi informații mai precise privind timpul estimat de livrare a bagajelor, oferind servicii moderne pasagerilor și companiilor aeriene”, a afirmat acesta.

La rândul său, reprezentantul României la EUROCONTROL, Paul Bărăbaș, a subliniat că implicarea CNAB în proiect demonstrează deschiderea către modernizare și apropierea standardelor de servicii de cele din marile aeroporturi europene.

Proiectul face parte din programul EATIN – European Aviation Transport Innovation Network și a fost dezvoltat în cadrul EUROCONTROL Innovation Hub din Brétigny-sur-Orge, Franța.

Potrivit celor două organizații, soluția ar urma să contribuie la optimizarea fluxurilor operaționale, creșterea punctualității și îmbunătățirea informațiilor oferite pasagerilor privind recuperarea bagajelor după aterizare.

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