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Tot mai mulți liceeni vor să muncească / Numărul aplicărilor a crescut cu 25%

Vor să fie independenți financiar, pe de o parte, și vor să acumuleze experiență încă din perioada liceului, pe de altă parte. Asta îi face pe adolescenții de 16 - 17 ani să-și caute un job, iar platformele de profil spun că angajatorii au de unde alege.
Tot mai mulți liceeni vor să muncească / Numărul aplicărilor a crescut cu 25%
Luiza Moldovan
11 iun. 2026, 10:44, Social
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Numărul liceenilor care vor să muncească înainte de împlinirea vârstei de 18 ani este în creștere, arată cele mai noi date ale eJobs România.

De la începutul anului și până în prezent, aproximativ 50.000 de candidați cu vârste între 16 și 17 ani au aplicat pentru locuri de muncă, cu 25% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„Scade semnificativ vârsta primei angajări”

Potrivit platformei de recrutare, 27.800 dintre aplicări au venit din partea tinerilor de 17 ani, iar 22.200 de la adolescenți de 16 ani, vârsta minimă legală pentru angajare în România.

Potrivit unui comunicat al companiei, fenomenul indică o schimbare importantă pe piața muncii. „Scade semnificativ vârsta primei angajări și crește numărul tinerilor care vor să înceapă să lucreze cât mai devreme”, explică Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Domeniile cele mai accesate

Potrivit acesteia, adolescenții sunt motivați atât de dorința de independență financiară, cât și de nevoia de a acumula experiență profesională încă din timpul liceului.

Cele mai multe aplicări au fost înregistrate pentru joburile din retail, urmate de cele din turism și industria alimentară, domenii care angajează frecvent personal tânăr, mai ales în perioadele de sezon. Interes există și pentru servicii, producție, sport, beauty, entertainment sau call-center/BPO.

Deși majoritatea sunt încă elevi, mulți dintre candidați caută locuri de muncă full-time. Aproximativ 36% dintre aplicări vizează joburi part-time, în timp ce mai puțin de 5% merg către poziții sezoniere sau pe proiect.

Adolescenții pot lucra maximum 6 ore pe zi

Cei mai activi candidați provin din București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara, Iași, Sibiu și Bacău.

În același timp, interesul pentru joburile remote rămâne foarte scăzut în această categorie de vârstă, reprezentând doar 5,3% din totalul aplicărilor.

Conform Codului Muncii, adolescenții de 16 și 17 ani pot lucra maximum șase ore pe zi și 30 de ore pe săptămână, fără posibilitatea efectuării de ore suplimentare sau muncă de noapte.

Datele Salario, comparatorul salarial al eJobs, arată că salariile pentru aceste poziții variază între 2.600 și 3.500 de lei net pe lună pentru joburile full-time, iar pentru cele part-time pot coborî sub 2.500 de lei.

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