Tinerii români aplică masiv pentru joburi, dar șomajul în rândul lor e cel mai mare din UE

Peste 1,2 milioane de aplicări din partea candidaților cu vârste între 18 și 24 de ani au fost înregistrate în primele luni ale acestui an pe platforma eJobs.ro, o creștere de aproape 30% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Entuziasmul tinerilor pentru piața muncii vine însă pe fondul unei statistici îngrijorătoare: România a devenit țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani – 28,2%, aproape dublu față de media europeană.

„Vedem o creștere importantă a interesului candidaților foarte tineri pentru joburile disponibile în piață, într-un context în care integrarea lor pe piața muncii a devenit chiar mai complicată în ultimii doi ani, de când companiile au început să automatizeze multe dintre sarcinile repetitive și de execuție specifice joburilor entry-level”, explică Bogdan Badea, CEO eJobs.

Unde aplică tinerii

Fără experiență și cu nevoia de a intra cât mai repede pe piața muncii, tinerii se orientează către domeniile care oferă cel mai mare număr de locuri de muncă entry level: retail, servicii, turism, call-center / BPO, financiar-bancar și industria alimentară.

IT-ul și advertising / marketing / PR rămân și ele pe lista preferințelor, în special în rândul absolvenților de studii superioare.

Iar absolvenții de facultate sunt, de altfel, majoritari printre aplicanți — chiar dacă mulți ajung să aplice și pentru joburi care nu cer diplomă universitară.

„Sunt concesii pe care le fac pentru a intra mai rapid pe piața muncii și pentru a acumula experiența de care au nevoie pentru a se putea angaja mai ușor ulterior în domeniul sau pe poziția pe care și-o doresc”, spune Badea.

București, Cluj, Brașov — orașele care atrag

Volumul cel mai mare de aplicări vine din marile centre universitare: București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași și Timișoara.

În orașele mai mici — Brăila, Baia Mare, Suceava, Galați sau Târgu Mureș — activitatea este semnificativ mai redusă, și nu doar pentru că sunt mai puțini tineri: „unul dintre motive este că tinerii din aceste zone caută să se relocheze și își direcționează aplicările spre orașele mai mari din vecinătate”, precizează CEO-ul eJobs.

Cât câștigă la început de drum

Salariul mediu net pentru un job entry level este de 4.000 de lei pe lună la nivel național, potrivit comparatorului salarial Salario.

Diferențele între domenii sunt însă notabile: retailul, turismul și HoReCa oferă în medie 3.500 de lei, call-center-ul / BPO — 3.800 de lei, transportul / logistica și marketingul — 4.000 de lei, iar IT-ul urcă la 5.000 de lei lunar.

Munca de acasă, tot mai puțin atractivă

Un detaliu surprinzător: interesul tinerilor pentru joburile remote este scăzut — doar 10% dintre aplicările din categoria 18-24 de ani vizează poziții fără prezență fizică la birou.

Procentul este identic cu cel înregistrat la celelalte categorii de vârstă, ceea ce sugerează că munca de la distanță și-a pierdut din atractivitatea generală față de perioada de după pandemie.

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile 20.000 de locuri de muncă, iar pe iajob.ro — platforma dedicată angajării rapide, fără CV — alte 4.500.