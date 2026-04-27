IT-ul nu mai angajează ca înainte: și seniorii caută joburi luni întregi

Piața IT din România traversează o perioadă de încetinire, iar avantajul angajării rapide începe să dispară inclusiv pentru profesioniștii cu experiență, spun specialiștii în recrutare.
sursa foto: Pexels
Maria Miron
27 apr. 2026, 16:45, Social

Durata de căutare a unui job a crescut semnificativ, iar procesul poate dura luni întregi, chiar și în cazul specialiștilor seniori.

„Înainte îţi spuneam că dacă îmi dai 1.000 de oameni de IT, îţi găsesc job pentru ei poimâine, însă astăzi îţi ia şi câteva luni, în funcţie de specializare, să-ţi găseşti un job nou, şi asta chiar şi pentru seniori”, a declarat Bogdan Badea, directorul platformei de recrutare eJobs, la emisiunea ZF Live, potrivit Business Magazin.

IT-ul din industria auto, în declin

Unul dintre principalele motive ale acestei schimbări este scăderea activității în zona de research & development din industria auto, un segment în care România dezvoltase o expertiză importantă. Specialiștii IT care lucrau pe proiecte pentru sectorul auto sunt acum mai greu absorbiți de piață, pe fondul dificultăților din industria europeană, în special din Germania.

„Eram şi noi o zonă puternică de research & development în automotive. Noi ştim cu toţii că Germania suferă. Am suferit şi noi, că n-avem cum să nu resimţim un efect de domino”, a explicat Badea.

În aceste condiții, nu doar experiența contează, ci mai ales specializarea. Domeniile în care există cerere limitată pot prelungi considerabil perioada de căutare a unui nou loc de muncă, în funcție de specializare, a explicat Bogdan Badea.

