România, pe locul trei în UE la tineri antreprenori și pe penultimul loc la rata de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor

România este a treia țară din Uniunea Europeană în ceea ce privește tinerii antreprenori, dar penultima la rata de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, potrivit statisticilor publicate, marți, de Eurostat pentru anul 2025.
21 apr. 2026, 14:48, Social

Anul trecut, 2,06 milioane de persoane cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani din UE lucrau pe cont propriu, reprezentând 7,9% din totalul persoanelor care lucrau pe cont propriu cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani.

În rândul țărilor UE, cele mai mari ponderi ale tinerilor antreprenori, în rândul persoanelor care desfășoară activități independente cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani, au fost înregistrate în Slovacia (12,2%), Malta (10,5%) și România (10,3%).

Cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Irlanda (5,1%), Bulgaria (5,3%) și Spania (5,9%), arată datele Eurostat.

În 2025, rata de ocupare a forței de muncă în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 și 29 de ani în UE a fost de 65,6%, în creștere cu 6,3 puncte procentuale față de anul 2015.

Țările de Jos (84,0%) și Malta (82,1%) au avut cele mai mari rate de ocupare a forței de muncă în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 și 29 de ani, urmate de Germania (77,0%).

La polul opus, Italia a înregistrat cea mai mică rată, de 47,6%, urmată de România (52,0%) și Bulgaria (52,7%).

