România are a doua cea mai mare scădere a turiștilor în UE. Ce arată datele Eurostat

În primul trimestru al anului 2026, au existat 471,1 milioane de nopți de cazare în unități de cazare turistică în întreaga UE , reprezentând o creștere de 3,4% față de același trimestru al anului 2025.

Ianuarie 2026 a înregistrat 143,5 milioane de nopți de cazare (+3,2% față de ianuarie 2025), februarie 154,4 milioane (+3,4%) și martie 173,2 milioane (+3,7%), arată Eurostat.

La nivel de țară, Irlanda a înregistrat de departe cea mai mare creștere a numărului de nopți petrecute în unități de cazare turistică în primul trimestru al anului, de 35,3%, devansând Malta (11,1%) și Danemarca (9,3%).

Printre cele 9 țări ale UE care au înregistrat o scădere a ponderii vizitatorilor sunt:

Lituania a înregistrat cea mai mare scădere (-12,9%)

România (-6,7%)

Luxemburg (-3,8%)

Vizitatorii străini au reprezentat aproximativ 46,6% din totalul înnoptărilor în primele 3 luni ale anului 2026, cu diferențe mari între țările UE.

Cea mai mare pondere a înnoptărilor din străinătate în această perioadă a fost înregistrată în Malta (93,3%), Cipru (85,6%) și Luxemburg (85,1%).

În schimb, oaspeții străini au reprezentat doar aproximativ o cincime din înnoptările din Germania (19,9%), Polonia (20,2%) și România (22,4%).

Comparativ cu primul trimestru al anului 2025, s-a înregistrat o creștere atât a numărului de înnoptări petrecute de vizitatorii străini (+5,5%), cât și a celor autohtoni (+1,7%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de înnoptări petrecute de vizitatorii străini au fost înregistrate în Irlanda (+42,3%), Lituania (+24,1%) și Slovacia (+15,4%).

La polul opus, cele mai mari scăderi ale numărului de vizitatori străini au fost înregistrate în Letonia (-7,5%), Bulgaria (-4,3%) și Belgia (-4,0%).