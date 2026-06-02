Actorul Owain Rhys Davies, cunoscut pentru rolul din „Twin Peaks”, a murit la vârsta de 44 de ani

Actorul galez Owain Rhys Davies, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din „Twin Peaks: The Return” și „The OA” a murit la doar 44 de ani, conform Euronews.

Familia sa a fost cea care a dat vestea morții actorului. „Cu profundă tristețe, eu și tatăl meu vă împărtășim vestea că fratele meu, Owain, a decedat. Această veste va fi un mare șoc pentru mulți. Amplitudinea iubirii, prieteniei și generozității lui Owain a fost vastă”.

Exisă „îndoieli” legate de moartea actorului

Fratele lui Rhys Davies, Rhodri, a declarat că există „îndoieli” cu privire la moartea fratelui său, dar a spus că familia „înțelege că Owain a murit brusc, natural și liniștit”, potrivit sursei citate.

Născut pe 20 februarie 1982 în Cardiff, Țara Galilor, Rhys Davies a lucrat la Teatrul Național Regal. De asemenea, a jucat în spectacole din West End, inclusiv Mamma Mia! și Vrăjitorul din Oz.

Printre celelalte filme ale sale se numără filmul Disney din 2016, „Alice în Țara Oglinzilor” , serialul „Fostul meu mort” și satira horror din 2019, „Ghidul vieții unui criminal în serie”.

Ultimele sale proiecte, „Jeff the Killer” și „La Fantasia” au fost finalizate, ambele fiind în post-producție, mai arată sursa.