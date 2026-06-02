Fostul cancelar german Gerhard Schröder a sosit la Moscova, potrivit corespondentului RTL și NTV, Rainer Munz. El a declarat că l-a văzut pe politician la Hotelul Baltschug Kempinski pe 2 iunie.

Fostul lider al SPD, în vârstă de 82 de ani, este considerat un prieten personal al lui Putin și a continuat să lucreze pentru companii energetice rusești chiar și după începerea invaziei ruse în Ucraina. Cel mai recent, guvernul german a respins o propunere a președintelui rus ca Schröder să medieze războiul din Ucraina.

Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) începe pe 3 iunie. Este posibil ca Schröder să fi călătorit în Rusia pentru acest eveniment. Fostul cancelar a dispărut într-un lift înainte ca corespondentul nostru să poată vorbi cu el, susține RTL.

Publicația speculează că fostul cancelar ar fi putut ajunge în Rusia pentru a participa la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), care va avea loc între 3 și 6 iunie.

În timpul unei conferințe de presă din 9 mai, președintele Vladimir Putin a fost întrebat care politician european ar putea reprezenta poziția Occidentului în negocierile cu Rusia. El a răspuns că fostul cancelar german Gerhard Schröder ar fi „personal preferabil” pentru el. Cu toate acestea, președintele a clarificat că europenii înșiși ar trebui să aleagă pe cineva „în care au încredere și care nu a spus nimic urât” despre Rusia.

Candidatura domnului Schröder a fost respinsă de șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, și de guvernul german.