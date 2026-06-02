Prima pagină » Știrile zilei » Un jurnalist RTL a dat peste Gerhard Schröder într-un hotel din Moscova. Ce făcea fostul cancelar al Germaniei

Un jurnalist RTL a dat peste Gerhard Schröder într-un hotel din Moscova. Ce făcea fostul cancelar al Germaniei

Fostul cancelar al Germaniei, Schröder, se află la Moscova, potrivit NTV.
Un jurnalist RTL a dat peste Gerhard Schröder într-un hotel din Moscova. Ce făcea fostul cancelar al Germaniei
Sorina Matei
02 iun. 2026, 15:00, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fostul cancelar german Gerhard Schröder a sosit la Moscova, potrivit corespondentului RTL și NTV, Rainer Munz. El a declarat că l-a văzut pe politician la Hotelul Baltschug Kempinski pe 2 iunie.

Fostul lider al SPD, în vârstă de 82 de ani, este considerat un prieten personal al lui Putin și a continuat să lucreze pentru companii energetice rusești chiar și după începerea invaziei ruse în Ucraina. Cel mai recent, guvernul german a respins o propunere a președintelui rus ca Schröder să medieze războiul din Ucraina.

Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) începe pe 3 iunie. Este posibil ca Schröder să fi călătorit în Rusia pentru acest eveniment. Fostul cancelar a dispărut într-un lift înainte ca corespondentul nostru să poată vorbi cu el, susține RTL.

Publicația speculează că fostul cancelar ar fi putut ajunge în Rusia pentru a participa la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), care va avea loc între 3 și 6 iunie.

În timpul unei conferințe de presă din 9 mai, președintele Vladimir Putin a fost întrebat care politician european ar putea reprezenta poziția Occidentului în negocierile cu Rusia. El a răspuns că fostul cancelar german Gerhard Schröder ar fi „personal preferabil” pentru el. Cu toate acestea, președintele a clarificat că europenii înșiși ar trebui să aleagă pe cineva „în care au încredere și care nu a spus nimic urât” despre Rusia.

Candidatura domnului Schröder a fost respinsă de șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, și de guvernul german.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
A fost om de bază la Mondial și a murit la 49 de ani » Ceruse donații pentru operație cu doar câteva zile înainte
GSP.ro
Aproape 6 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Va reuși Zelenski să-i aducă acasă? „Corupția, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării”
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Palatul Voievodal Curtea Veche așteaptă restaurarea: povestea unui monument unic în România abandonat ani la rând
Libertatea
Înghețată rapidă și dietetică din 2 ingrediente. Este gata în doar 10 minute
CSID
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia