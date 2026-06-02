Prima pagină » Știrile zilei » Șocul din Orient crește inflația și în zona EURO. BCE va majora rata dobânzilor

Șocul din Orient crește inflația și în zona EURO. BCE va majora rata dobânzilor

Inflația din zona euro a crescut la 3,2% în mai, în contextul în care BCE se pregătește să majoreze ratele dobânzilor, anunță Financial Times. Șocul energetic din Orientul Mijlociu împinge creșterea prețurilor la cel mai înalt nivel din ultimii aproape 3 ani.
Șocul din Orient crește inflația și în zona EURO. BCE va majora rata dobânzilor
Foto: Hepta
Sorina Matei
02 iun. 2026, 15:37, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Inflația din zona euro a crescut la 3,2% în luna mai, întărind argumentele pentru ca Banca Centrală Europeană să majoreze ratele dobânzilor pentru prima dată în aproape trei ani, în încercarea de a limita presiunile asupra prețurilor declanșate de conflictul din Orientul Mijlociu, anunță Financial Times.

Estimarea de marți, care a fost în conformitate cu previziunile economiștilor dintr-un sondaj Reuters, a crescut de la 3% în aprilie și a marcat cea mai mare rată anuală a inflației din septembrie 2023.

Energia a fost cu 10,9% mai scumpă decât cu un an înainte, o ușoară creștere față de creșterea de 10,8% din aprilie.

Este a treia lună consecutivă în care creșterea prețurilor în blocul celor 21 de țări a depășit obiectivul pe termen mediu al BCE de 2%, în contextul în care prețurile petrolului rămân ridicate. Claus Vistesen, economist la firma de consultanță macroeconomică Pantheon, a declarat că datele privind inflația „vor fi mai mult decât suficiente pentru a garanta o majorare a ratei dobânzii [cu un sfert de punct] din partea BCE săptămâna viitoare”.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile ale alimentelor și energiei, a crescut cu 0,3 puncte procentuale, ajungând la 2,5%, puțin peste nivelul de 2,4% așteptat de analiști și cel mai ridicat nivel din ultimul an.

Cifra atent urmărită a inflației în servicii a crescut la 3,5%, față de 3% în aprilie. Cifra, care este un indicator al presiunilor asupra prețurilor interne, a rămas mult peste obiectivul pe termen mediu de 2% al BCE timp de mai bine de trei ani. Euro a rămas puțin modificat imediat după publicarea datelor, în creștere cu 0,1% față de dolar, ajungând la 1,164 dolari.

Factorii de decizie politică europeni de rang înalt, inclusiv economistul-șef al BCE, Philip Lane, și membrul consiliului executiv, Isabel Schnabel, au pregătit în ultimele săptămâni terenul pentru o probabilă creștere a ratei dobânzii în această lună, avertizând că prețurile ridicate ale petrolului alimentează o inflație mai amplă.

După publicarea datelor, traderii au continuat să estimeze o probabilitate de aproximativ 95% ca BCE să majoreze costurile de împrumut cu un sfert de punct, până la 2,25% în această lună, conform nivelurilor implicite de contractele swap.

Pooja Kumra, strateg în domeniul ratelor dobânzii la TD Securities, a declarat că reacția moderată a pieței reflectă faptul că traderii „au blocat deja” o creștere a ratei dobânzii de către BCE în iunie. Accelerarea inflației de bază a fost „mai îngrijorătoare” decât creșterea generală, a adăugat Francesco Pesole, strateg valutar la ING.

Aceasta „întărește necesitatea de a rămâne agresivi atunci când vor majora dobânda săptămâna viitoare”, a spus el.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
GSP.ro
Angajații TVR au declanșat conflictul colectiv de muncă. Ce-i reproșează sindicaliștii președintelui-director general Adriana Săftoiu
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Liceul din provincie unde elevii cultivă ceapă, salată și castraveți folosind drone și tehnologie integrată. Director: „Agricultura digitalizată ne-a crescut rata de promovare a Bacalaureatului”
Libertatea
Înghețată rapidă și dietetică din 2 ingrediente. Este gata în doar 10 minute
CSID
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia