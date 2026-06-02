Șocul din Orient crește inflația și în zona EURO. BCE va majora rata dobânzilor

Inflația din zona euro a crescut la 3,2% în luna mai, întărind argumentele pentru ca Banca Centrală Europeană să majoreze ratele dobânzilor pentru prima dată în aproape trei ani, în încercarea de a limita presiunile asupra prețurilor declanșate de conflictul din Orientul Mijlociu, anunță Financial Times.

Estimarea de marți, care a fost în conformitate cu previziunile economiștilor dintr-un sondaj Reuters, a crescut de la 3% în aprilie și a marcat cea mai mare rată anuală a inflației din septembrie 2023.

Energia a fost cu 10,9% mai scumpă decât cu un an înainte, o ușoară creștere față de creșterea de 10,8% din aprilie.

Este a treia lună consecutivă în care creșterea prețurilor în blocul celor 21 de țări a depășit obiectivul pe termen mediu al BCE de 2%, în contextul în care prețurile petrolului rămân ridicate. Claus Vistesen, economist la firma de consultanță macroeconomică Pantheon, a declarat că datele privind inflația „vor fi mai mult decât suficiente pentru a garanta o majorare a ratei dobânzii [cu un sfert de punct] din partea BCE săptămâna viitoare”.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile ale alimentelor și energiei, a crescut cu 0,3 puncte procentuale, ajungând la 2,5%, puțin peste nivelul de 2,4% așteptat de analiști și cel mai ridicat nivel din ultimul an.

Cifra atent urmărită a inflației în servicii a crescut la 3,5%, față de 3% în aprilie. Cifra, care este un indicator al presiunilor asupra prețurilor interne, a rămas mult peste obiectivul pe termen mediu de 2% al BCE timp de mai bine de trei ani. Euro a rămas puțin modificat imediat după publicarea datelor, în creștere cu 0,1% față de dolar, ajungând la 1,164 dolari.

Factorii de decizie politică europeni de rang înalt, inclusiv economistul-șef al BCE, Philip Lane, și membrul consiliului executiv, Isabel Schnabel, au pregătit în ultimele săptămâni terenul pentru o probabilă creștere a ratei dobânzii în această lună, avertizând că prețurile ridicate ale petrolului alimentează o inflație mai amplă.

După publicarea datelor, traderii au continuat să estimeze o probabilitate de aproximativ 95% ca BCE să majoreze costurile de împrumut cu un sfert de punct, până la 2,25% în această lună, conform nivelurilor implicite de contractele swap.

Pooja Kumra, strateg în domeniul ratelor dobânzii la TD Securities, a declarat că reacția moderată a pieței reflectă faptul că traderii „au blocat deja” o creștere a ratei dobânzii de către BCE în iunie. Accelerarea inflației de bază a fost „mai îngrijorătoare” decât creșterea generală, a adăugat Francesco Pesole, strateg valutar la ING.

Aceasta „întărește necesitatea de a rămâne agresivi atunci când vor majora dobânda săptămâna viitoare”, a spus el.