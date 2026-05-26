Rate mai mari pentru europeni: BCE ar putea majora dobânzile în iunie, chiar dacă SUA și Iranul ajung la un acord de pace

Isabel Schnabel, una dintre cele mai influente voci din conducerea instituției, susține că efectele conflictului și ale scumpirii energiei sunt deja prea extinse pentru a mai putea fi ignorate. Într-un interviu acordat Reuters, aceasta a declarat că „o majorare a dobânzii în iunie va fi necesară”, deoarece prețurile ridicate la energie încep să se transmită în întreaga economie.

Scumpirile energiei se extind în economie

BCE a menținut dobânzile nemodificate în ultimul an, însă inflația din zona euro a urcat din nou la 3%, peste ținta oficială de 2% a instituției.

Potrivit lui oficialului BCE, problema nu mai este doar prețul petrolului sau al gazelor, ci faptul că scumpirile încep să afecteze tot mai multe produse și servicii.

„Vedem tot mai multe semne că șocul se transmite și către alte componente ale coșului de consum”, a spus reprezentanta BCE, făcând referire la efectele secundare ale crizei energetice.

Ce înseamnă pentru populație

O eventuală majorare a dobânzilor BCE ar putea avea efecte directe asupra ratelor la credite, efectele fiind resimțite mai rapid în cazul împrumuturilor cu dobândă variabilă. De asemenea, creditele noi pentru locuințe sau afaceri ar putea deveni mai scumpe.

În mod indirect, BCE încearcă să reducă inflația prin limitarea consumului și a creditării. Dobânzile mai mari descurajează împrumuturile și reduc cheltuielile din economie, ceea ce ar putea încetini ritmul scumpirilor.

Totuși, efectul secundar este o posibilă încetinire economică. Comisia Europeană estimează în prezent o creștere de doar 0,9% pentru economia zonei euro în 2026.

„Având în vedere persistența ridicată a șocului, cred că impactul negativ asupra creșterii economice va fi de asemenea mai puternic”, a avertizat Schnabel.

BCE se teme de o spirală a inflației

Oficialii BCE sunt îngrijorați că prețurile ridicate la energie ar putea declanșa o spirală inflaționistă greu de controlat, în care scumpirea combustibililor și electricității ajunge să majoreze prețurile din întreaga economie.

Isabel Schnabel consideră că efectele conflictului din Orientul Mijlociu sunt deja suficient de puternice încât chiar și un acord de pace rapid nu ar mai schimba direcția politicii monetare.

„Chiar dacă războiul s-ar încheia astăzi, deja au fost produse pagube importante infrastructurii energetice și lanțurilor globale de aprovizionare”, a declarat aceasta.

Potrivit sursei citate, piețele financiare anticipează deja două majorări ale dobânzilor BCE în următoarele 12 luni și văd aproximativ 50% șanse pentru o a treia creștere.

Isabel Schnabel este considerată o posibilă succesoare a Christinei Lagarde la conducerea BCE. Mandatul acesteia, de opt ani, expiră la 31 octombrie 2027 și nu poate fi reînnoit.

SUA au reluat atacurile asupra Iranului

Statele Unite au reluat luni atacurile asupra Iranului, susținând că operațiunile reprezintă „atacuri de autoapărare”. Escaladarea conflictului continuă să alimenteze îngrijorările privind noi scumpiri ale energiei și creșterea prețului prețului petrolului, risc pe care oficialii BCE îl invocă tot mai des în discuțiile despre inflație și dobânzi.