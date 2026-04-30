„Așadar, nu aplicăm stagflația, acel termen ostentativ, circumstanțelor pe care le avem.”
BCE a declarat joi, însă, că riscurile în creștere la adresa inflației – deja mult peste ținta sa – și riscurile în scădere la adresa economiei, care a crescut abia în ultimul trimestru, s-au intensificat.
Lagarde a declarat că proiecțiile BCE din martie, care prevedeau o creștere a economiei zonei euro de 0,9% în acest an, urmată de 1,3% anul viitor și 1,4% în 2028, nu indicau o stagnare.
„Este o creștere mai mică acordată în ’26, dar nu suntem în stagnare, darămite în recesiune”, a spus Lagarde.
„Acum vă puteți imagina scenarii în care ne îndreptăm spre acele situații. Dar nu asta vedem în acest moment.”
Anterior, Lagarde a declarat că economia se îndepărtează de scenariul de bază din martie.
Într-un scenariu separat față de cel din martie, bazat pe prețuri medii ale petrolului de aproape 120 de dolari în acest trimestru – un nivel peste care au crescut joi înainte de a scădea – și pe prețuri ale gazelor naturale mult mai mari decât sunt astăzi, BCE estimase că economia blocului va crește cu 0,6% în acest trimestru, urmată de 1,2% anul viitor și 1,6% în 2028.