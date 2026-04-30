Stagflația descrie anii 1970, nu economia de astăzi, spune președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde.
Sorina Matei
30 apr. 2026, 18:05, Economic
Economia zonei euro nu se confruntă cu stagflație, chiar dacă riscurile de creștere și inflație se intensifică, a declarat joi președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, potrivit Reuters.
Analiștii au descris economia blocului comunitar ca fiind confruntată cu riscuri stagflaționiste în ultimele zile, datele indicând o creștere bruscă a prețurilor și o scădere a creșterii economice. Însă Lagarde a spus că termenul nu se potrivește cu condițiile actuale.
„În anii ’70, inflația continua, continua, continua într-un ritm oarecum sustenabil și solid. Rata șomajului era foarte ridicată. Cadrul monetar și fiscal nu avea nicio legătură cu ceea ce avem în prezent”, a declarat Lagarde jurnaliștilor după ce banca a menținut ratele dobânzilor constante .
„Așadar, nu aplicăm stagflația, acel termen ostentativ, circumstanțelor pe care le avem.”
BCE a declarat joi, însă, că riscurile în creștere la adresa inflației – deja mult peste ținta sa – și riscurile în scădere la adresa economiei, care a crescut abia în ultimul trimestru, s-au intensificat.
Lagarde a declarat că proiecțiile BCE din martie, care prevedeau o creștere a economiei zonei euro de 0,9% în acest an, urmată de 1,3% anul viitor și 1,4% în 2028, nu indicau o stagnare.
„Este o creștere mai mică acordată în ’26, dar nu suntem în stagnare, darămite în recesiune”, a spus Lagarde.
„Acum vă puteți imagina scenarii în care ne îndreptăm spre acele situații. Dar nu asta vedem în acest moment.”
Anterior, Lagarde a declarat că economia se îndepărtează de scenariul de bază din martie.
Într-un scenariu separat față de cel din martie, bazat pe prețuri medii ale petrolului de aproape 120 de dolari în acest trimestru – un nivel peste care au crescut joi înainte de a scădea – și pe prețuri ale gazelor naturale mult mai mari decât sunt astăzi, BCE estimase că economia blocului va crește cu 0,6% în acest trimestru, urmată de 1,2% anul viitor și 1,6% în 2028.

