BCE menține dobânda, dar lasă deschisă posibilitatea unei majorări în iunie, pe măsură ce războiul continuă

Economistul-șef Philip Lane a indicat deja săptămâna trecută această abordare de tip „așteaptă și vezi”, avertizând că este încă prea devreme pentru a stabili dacă Europa se confruntă cu un șoc temporar sau cu unul mai persistent, care ar necesita intervenția băncii centrale, notează Politico.

BCE a menținut deschisă posibilitatea unei majorări de dobândă la următoarea ședință din iunie, după ce inflația a accelerat la 3% în aprilie, după ce timp de aproape un an a oscilat în jurul țintei de 2% a băncii, înainte de începerea războiului.

„Consiliul guvernatorilor nu se angajează în prealabil pe o anumită traiectorie a ratelor”, a transmis Banca Centrală Europeană într-un comunicat, în care a subliniat că „riscurile de creștere a inflației și riscurile de scădere a creșterii economice s-au intensificat”.

Războiul continuă, prețurile energiei rămân ridicate

Banca a precizat că implicațiile războiului asupra inflației pe termen mediu și a activității economice vor depinde de intensitatea și durata șocului prețurilor la energie, precum și de amploarea efectelor indirecte și de runda a doua.

„Cu cât războiul continuă mai mult și cu cât prețurile energiei rămân ridicate mai mult timp, cu atât impactul probabil asupra inflației generale și asupra economiei este mai puternic”, a arătat BCE.

Instituția a observat că așteptările privind inflația pe termen lung rămân bine ancorate, deși au crescut semnificativ pe termen scurt.

Piețele financiare și așteptările inflaționiste

Piețele financiare s-au concentrat mai mult pe aceste așteptări inflaționiste pe termen scurt, fiind tot mai convinse că BCE va acționa în curând pentru a limita inflația. Pe lângă o posibilă majorare în iunie, când noile prognoze privind creșterea și inflația ar putea oferi mai multă claritate, piețele anticipează încă două creșteri de dobândă până la sfârșitul anului, cu una mai mult decât era estimat acum o săptămână.

Nu toată lumea este convinsă. Economiștii avertizează că deteriorarea perspectivei de creștere economică, după o expansiune de doar 0,1% în primul trimestru, complică decizia de înăsprire a politicii monetare și riscă să împingă zona euro spre recesiune.

Toate privirile sunt acum îndreptate către președinta BCE, Christine Lagarde, a cărei conferință de presă va fi analizată atent pentru semnale privind dacă susține actualele așteptări ale piețelor sau dacă le contrazice, având în vedere riscurile pentru creșterea economică.