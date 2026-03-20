BCE ar putea majora dobânzile luna viitoare, pe fondul inflației generate de conflictul din Orientul Mijlociu

„În condițiile actuale, este posibil ca perspectiva inflației pe termen mediu să se deterioreze și ca așteptările inflaționiste să crească în mod susținut, ceea ce ar însemna probabil că ar fi necesară o politică monetară mai restrictivă”, a declarat Joachim Nagel pentru Bloomberg.

Președintele Bundesbank a precizat că „date mai fiabile în acest sens sunt așteptate deja până la următoarea ședință a Consiliului guvernatorilor BCE, peste șase săptămâni”.

Nagel a amintit de creșterea puternică a prețurilor după invazia Rusiei în Ucraina din 2022 și a spus că această experiență „va juca un rol important în acest context”, chiar dacă BCE „se află astăzi într-o poziție de plecare mai bună”.

Declarațiile vin în contextul îngrijorărilor tot mai mari legate de scumpirea energiei, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, care riscă să alimenteze inflația și să încetinească economia.