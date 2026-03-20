A început operațiunea militară de redeschidere a strâmtorii Ormuz. Avioanele și elicopterele militare americane implicate

Washingtonul a mobilizat avioane de atac A-10 Warthog, care operează la joasă altitudine, precum și elicoptere Apache, pentru a lovi ambarcațiuni iraniene de atac rapid și drone folosite în apropierea culoarului maritim, relatează WSJ și The Telegraph.

„Avioanele A-10 Warthog sunt acum angajate pe flancul sudic, țintind ambarcațiunile de atac rapid din Strâmtoarea Ormuz”, a declarat la Pentagon, generalul Dan Caine, președintele Comitetului Șefilor de Stat Major. El a confirmat ulterior că și elicopterele Apache „s-au alăturat luptei pe flancul sudic” și a precizat că armata americană a folosit bombe penetrante împotriva unor depozite subterane de armament ale Iranului.

Operațiunea face parte dintr-un plan în mai multe etape al Pentagonului, care urmărește reducerea amenințării reprezentate de ambarcațiuni înarmate, mine navale și rachete de croazieră iraniene. În eventualitatea diminuării riscurilor, SUA intenționează să trimită nave de război prin strâmtoare și, ulterior, să escorteze convoaie comerciale către și dinspre Golful Persic.

Oficiali americani au avertizat însă că redeschiderea completă a navigației ar putea dura săptămâni, în condițiile în care Iranul dispune în continuare de un arsenal semnificativ, inclusiv mine, rachete lansate de pe platforme mobile și sute de ambarcațiuni ascunse în facilități fortificate de pe coastă și de pe insule.

Strâmtoarea Ormuz, punct critic

Strâmtoarea Ormuz, lată de numai 24 de mile în punctul său cel mai îngust, este un punct critic pentru comerțul mondial, prin care tranzitează aproximativ o cincime din exporturile globale de petrol, precum și un volum important de mărfuri. Închiderea de facto a culoarului maritim a alimentat temerile de pe piețele energetice, iar prețul petrolului Brent a depășit ieri pragul de 100 de dolari pe baril, atingând temporar 119 dolari înainte de a închide la 108,65 dolari.

Soldați americani în drum spre Orient

În paralel, Washingtonul a accelerat desfășurarea celei de-a 11-a Unități Expediționare a Marinei din California. Forța, formată din aproximativ 4.500 de marinari și infanteriști marini, este așteptată să ajungă în Orientul Mijlociu în următoarele două zile.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că loviturile efectuate până acum au avariat sau distrus peste 120 de nave iraniene. Cu toate acestea, experți în securitate avertizează că amenințarea nu poate fi eliminată rapid.

„Este realizabil, dar necesită timp și probabil nu se va ajunge niciodată la un risc zero”, a spus Michael Connell, analist specializat pe Iran la Center for Naval Analyses. La rândul său, Farzin Nadimi, expert în apărarea iraniană la Washington Institute for Near East Policy, a apreciat că va fi nevoie de săptămâni până când operațiunile din strâmtoare vor putea fi considerate suficient de sigure.

Noua urgență a operațiunii americane vine și pe fondul intențiilor Teheranului de a permite trecerea selectivă a unor nave și de a lua în calcul introducerea unor taxe de tranzit, o perspectivă care ar putea oferi Iranului o pârghie suplimentară asupra statelor dependente de livrările energetice din regiune.