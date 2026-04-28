Superyachtul celui mai mare oligarh rus trece nestingherit prin Strâmtoarea Ormuz

Iahtul de 142 de metri, deținut de oligarhul sancționat Alexei Mordashov, a traversat strâmtoarea pe 25 aprilie, îndreptându-se spre Oman.

Mordashov este proprietarul companiei miniere rusești Severstal. El este considerat cel mai bogat om din Rusia, conform Forbes, și se află sub sancțiuni din partea Statelor Unite, UE și Regatului Unit.

Ambarcațiunea de lux Nord, legată de miliardarul rus sancționat Alexey Mordashov, a călătorit în weekend de la Dubai la Muscat, Oman, fiind una dintre puținele nave private care au tranzitat strâmtoarea în ultimele luni, relatează BBC.

Iranul a purtat discuții la nivel înalt cu Rusia săptămâna aceasta, în contextul în care conflictul cu SUA privind redeschiderea strâmtorii continuă.

Aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu țiței și gaze naturale lichefiate (GNL) trece în mod normal pe calea navigabilă.

Mordașov, care are legături strânse cu Putin, nu este trecut ca proprietar oficial al ambarcațiunii de lux. Cu toate acestea, înregistrările Nord indică faptul că aceasta a fost înregistrată pe numele unei firme deținute de soția sa în 2022.

Iahtul Nord, estimat la peste 500 de milioane de dolari (370 de milioane de lire sterline), a plecat din Dubai vineri seară și a ajuns la Al Mouj, un port de agrement din capitala Omanului, duminică dimineață, potrivit datelor de pe platforma Marine Traffic.

Traficul maritim prin Canalul Golfului este în prezent la o fracțiune din nivelurile de dinainte de război.

Iranul a continuat să restricționeze transportul maritim pe această cale navigabilă vitală după ce președintele Donald Trump a anunțat că forțele americane vor impune o blocadă asupra porturilor iraniene.

Nava Nord, sub pavilion rusesc, a reușit să traverseze strâmtoarea, în ciuda faptului că navele private au evitat în mare măsură calea navigabilă de la izbucnirea ostilităților.

În timp ce negocierile de pace pe termen lung dintre cele două părți stagnează , Teheranul și-a concentrat săptămâna aceasta eforturile diplomatice pe consolidarea relației cu Rusia.

Președintele rus Vladimir Putin a găzduit luni o delegație iraniană la Sankt Petersburg, unde ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a salutat „relația lor strategică”.

Putin i-a spus lui Araghchi că poporul iranian „luptă cu curaj” pentru suveranitatea sa în fața presiunilor americane și israeliene, a relatat agenția de știri rusă de stat Tass.

Araghchi a distribuit pe X fotografii în care zâmbește și dă mâna cu Putin și omologul său rus, Serghei Lavrov.

El a scris: „Evenimentele recente au demonstrat profunzimea și forța parteneriatului nostru strategic. „Pe măsură ce relația noastră continuă să se dezvolte, suntem recunoscători pentru solidaritate și salutăm sprijinul Rusiei pentru diplomație.”

Superiahtul rusesc are piscină, submarin și heliport, potrivit unui profil din revista Superyacht Times.

Mordașov a fost vizat de sancțiuni occidentale, inclusiv din partea Regatului Unit, SUA și Uniunii Europene, de când Rusia a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei în 2022.

Hong Kong-ul și Maldivele nu au confiscat anterior iahtul, în ciuda apelurilor din partea națiunilor occidentale de a-i îngheța activele.

Mordașov este președintele Severstal, cea mai mare companie siderurgică și minieră din Rusia.

Cu o avere netă estimată la aproximativ 37 de miliarde de dolari (27 de miliarde de lire sterline), Mordashov este cel mai bogat cetățean rus, inclus în lista revistei americane de afaceri Forbes.

Nu este clar dacă se afla la bordul navei Nord în timp ce aceasta trecea prin Strâmtoarea Ormuz.