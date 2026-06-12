Un nou scandal de ingerință electorală pune Europa în alertă. Franța indică o companie israeliană

Agenția franceză pentru combaterea ingerințelor digitale, Viginum, acuză compania israeliană BlackCore că ar fi desfășurat operațiuni de influențare a proceselor electorale. Acestea s-ar fi desfășurat în mai multe țări, printre care Scoția, Statele Unite, Angola și Togo, relatează The Guardian.

Potrivit unui raport prezentat de autoritățile franceze, compania ar fi folosit rețele de conturi de pe platformele sociale pentru a amplifica mesaje politice și a influența dezbaterile publice din timpul unor campanii electorale.

Liderul scoțian John Swinney, printre țintele identificate

Investigatorii francezi susțin că, în perioada ianuarie – mai 2026, BlackCore a desfășurat o campanie online care l-a vizat pe premierul Scoției, John Swinney. De asemenea, campania a vizat Partidul Național Scoțian (SNP) și guvernul regional de la Edinburgh.

Raportul indică existența unei activități coordonate pe platforma X, unde sute de conturi ar fi distribuit și amplificat comentarii legate de actorii politici scoțieni.

Conform datelor prezentate de Viginum, au fost identificate cel puțin 256 de conturi implicate în această activitate. Acestea au generat aproximativ 1.400 de mesaje și comentarii.

Franța: autorii au fost identificați, dar nu și beneficiarii

Marc-Antoine Brillant, responsabil pentru combaterea ingerințelor digitale în cadrul Viginum, a declarat că investigațiile au permis identificarea companiei implicate. Nu s-a stabilit cine ar fi comandat operațiunile.

Oficialul francez a precizat că modelul de acțiune observat în Scoția a fost identificat și în alte procese electorale. Acesta a fost utilizat inclusiv în alegerile municipale din Franța și în scrutinul pentru primăria orașului New York.

Potrivit autorităților franceze, ancheta continuă pentru a clarifica eventualele legături dintre aceste campanii și actori politici sau statali.

Reacții la Edinburgh și la Ierusalim

John Swinney a calificat dezinformarea online și interferențele externe drept o amenințare directă la adresa democrației. Liderul scoțian a cerut guvernului britanic să acorde o atenție mai mare combaterii influențelor ostile asupra proceselor electorale.

La rândul său, guvernul israelian a transmis că va analiza concluziile raportului francez înainte de a decide dacă va deschide o investigație proprie. Autoritățile de la Ierusalim au respins ideea că statul israelian ar avea interesul de a interveni în alegerile altor țări.

Temeri privind viitoarele alegeri

Cazul apare într-un moment în care statele europene își intensifică eforturile de combatere a manipulării informaționale online.

Ministrul francez al Apărării, Sébastien Lecornu, a avertizat recent că alegerile prezidențiale din Franța, programate anul viitor, ar putea deveni ținta unor campanii de dezinformare și influență externă.

Autoritățile franceze consideră că amenințarea vizează întregul spectru politic și reprezintă una dintre principalele provocări pentru securitatea proceselor democratice din Europa.