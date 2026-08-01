Șapte persoane au fost ucise în Gaza în atacuri israeliene după anunțarea unui acord privind dezarmarea Hamas

Conform textului acordului publicat de „Consiliul de Pace” al președintelui SUA, care a fost primul care l-a anunțat, Israelul și Hamas trebuie să își înceteze operațiunile militare. Acordul prevede, de asemenea, „o retragere treptată a forțelor israeliene din zonele pe care încă le controlează în Gaza”, precum și „destructurarea grupurilor armate”, inclusiv Hamas. Deși Hamas a confirmat acordul, Israelul nu a reacționat oficial, potrivit Le Figaro.

Mai multe incidente, în principal atacuri aeriene și focuri de armă, au fost raportate AFP sâmbătă în Fâșia Gaza, iar o sursă din domeniul securității a declarat că „armata israeliană își continuă agresiunea, încălcările și încălcările acordului de încetare a focului” .

Potrivit lui Mahmoud Bassal, purtător de cuvânt al Apărării Civile, șapte persoane au fost ucise în mai multe atacuri aeriene efectuate în orașul Gaza, Deir al-Balah (centrul Gazei) și zona Khan Younis (sudul Gazei). În plus, la scurt timp după miezul nopții de sâmbătă, un atac aerian a rănit mai multe persoane în Deir al-Balah, potrivit Spitalului al-Aqsa. Martorii au confirmat atacul pentru AFP. Câteva ore mai târziu, un alt atac a vizat un depozit de aprovizionare medicală de la Spitalul al-Aqsa, provocând pagube semnificative, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

Atacul a distrus două depozite de medicamente

Armata israeliană a susținut că a vizat o clădire care „a servit drept ascunzătoare pentru teroriștii Hamas, care își depozitau armele acolo”, afirmând că luase măsuri prealabile pentru a avertiza locuitorii. Potrivit Ministerului Sănătății, atacul a distrus două dintre cele patru depozite de medicamente ale complexului spitalicesc și le-a avariat grav pe celelalte două, precum și o clinică mobilă din apropiere.Ministerul Sănătății din Gaza a raportat că 152 de persoane au fost ucise în teritoriu în ultima lună, cel mai mare număr lunar de decese de la începutul anului, potrivit ministerului.