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Șapte persoane au fost ucise în Gaza în atacuri israeliene după anunțarea unui acord privind dezarmarea Hamas

Atacuri israeliene au ucis șapte persoane în Fâșia Gaza sâmbătă, potrivit Apărării Civile și a unităților sanitare, la o zi după anunțarea unui acord privind dezarmarea Hamas și a retragerii israeliene din teritoriul palestinian.
Șapte persoane au fost ucise în Gaza în atacuri israeliene după anunțarea unui acord privind dezarmarea Hamas
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
02 aug. 2026, 01:48, Știri externe
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Conform textului acordului publicat de „Consiliul de Pace” al președintelui SUA, care a fost primul care l-a anunțat, Israelul și Hamas trebuie să își înceteze operațiunile militare. Acordul prevede, de asemenea, „o retragere treptată a forțelor israeliene din zonele pe care încă le controlează în Gaza”, precum și „destructurarea grupurilor armate”, inclusiv Hamas. Deși Hamas a confirmat acordul, Israelul nu a reacționat oficial, potrivit Le Figaro.

Mai multe incidente, în principal atacuri aeriene și focuri de armă, au fost raportate AFP sâmbătă în Fâșia Gaza, iar o sursă din domeniul securității a declarat că „armata israeliană își continuă agresiunea, încălcările și încălcările acordului de încetare a focului” .

Potrivit lui Mahmoud Bassal, purtător de cuvânt al Apărării Civile, șapte persoane au fost ucise în mai multe atacuri aeriene efectuate în orașul Gaza, Deir al-Balah (centrul Gazei) și zona Khan Younis (sudul Gazei). În plus, la scurt timp după miezul nopții de sâmbătă, un atac aerian a rănit mai multe persoane în Deir al-Balah, potrivit Spitalului al-Aqsa. Martorii au confirmat atacul pentru AFP. Câteva ore mai târziu, un alt atac a vizat un depozit de aprovizionare medicală de la Spitalul al-Aqsa, provocând pagube semnificative, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

Atacul a distrus două depozite de medicamente

Armata israeliană a susținut că a vizat o clădire care „a servit drept ascunzătoare pentru teroriștii Hamas, care își depozitau armele acolo”, afirmând că luase măsuri prealabile pentru a avertiza locuitorii. Potrivit Ministerului Sănătății, atacul a distrus două dintre cele patru depozite de medicamente ale complexului spitalicesc și le-a avariat grav pe celelalte două, precum și o clinică mobilă din apropiere.Ministerul Sănătății din Gaza  a raportat că 152 de persoane au fost ucise în teritoriu în ultima lună, cel mai mare număr lunar de decese de la începutul anului, potrivit ministerului.

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