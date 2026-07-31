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Dezarmarea Hamas, anunțată de Trump: „În curând” vor avea loc negocieri. Discuțiile ar dura 14 zile, afirmă Hamas

Gruparea militantă palestiniană Hamas a confirmat vineri că a ajuns la un acord cu Israelul, care ar urma să conducă la dezarmarea grupării în schimbul retragerii treptate a trupelor israeliene din Fâșia Gaza.
Dezarmarea Hamas, anunțată de Trump: „În curând” vor avea loc negocieri. Discuțiile ar dura 14 zile, afirmă Hamas
Sursă foto: Hepta. Gaza, 6 iulie, Conferință de presă Hamas anunț dizolvarea conducerii din Gaza. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Daiana Rob
31 iul. 2026, 11:36, Știri externe
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Hamas a declarat, vineri, că a acceptat un acord pentru încetarea războiului cu Israelul, care include prevederi referitoare la armamentul său și la retragerea treptată a forțelor israeliene din Fâșia Gaza devastată.

Textul acordului nu a fost făcut public, iar din partea Israelului nu a existat nicio declarație imediată. AFP oferă o analiză a situației din Orientul Mijlociu în contextul acestui acord.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat „dezarmarea completă” a mișcării Hamas, calificând-o drept un pas esențial către formarea unui nou guvern palestinian în Gaza.

Hamas vrea retragerea treptată a Israelului din Gaza

El a afirmat că forțele israeliene se vor retrage din Gaza „odată cu finalizarea procesului de dezarmare”.

Reprezentanții Hamas au declarat pentru AFP că o comisie înființată de Consiliul pentru Pace al lui Trump pentru a administra Gaza va supraveghea procesul de depozitare a armelor mișcării islamiste.

Armata israeliană ocupă în prezent mai mult de jumătate din teritoriul palestinian, palestinienii fiind nevoiți să trăiască în tabere de corturi mizere și în cartiere urbane distruse de bombardamente.

Grupul a afirmat că se așteaptă ca mediatorii și Consiliul pentru Pace să se asigure că Israelul respectă termenii acordului, care includ „retragerea treptată” a Israelului din Gaza.

Ghazi Hamad, membru al echipei de negociere a grupului, a declarat că mișcarea face „concesii în interesul poporului nostru din Fâșia Gaza, pentru a-l salva de la ucidere și strămutare”.

„Acordul conține o prevedere clară care stipulează că Israelul trebuie să-și asume și să-și îndeplinească obligațiile. Dacă Israelul nu pune în aplicare acordul, nici noi nu o vom face”, a spus Hamad.

Tunelurile, depozitele și fabricile de arme urmează să fie eliminate

O sursă diplomatică a declarat pentru AFP, înainte de anunțarea acordului, că planul va crea „un proces de eliminare a tuturor tunelurilor, depozitelor de arme și a oricăror instalații de producție a armelor”.

Consiliul Păcii a confirmat într-o postare pe X că Hamas „a acceptat o foaie de parcurs detaliată pentru punerea în aplicare a următoarelor etape ale armistițiului din Gaza”.

„Acum ne concentrăm asupra punerii în aplicare”, a scris organizația.

Comitetul Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), înființat de Consiliul Păcii, va „începe în curând o tranziție etapizată către exercitarea autorității depline”, se mai arată în postarea publicată pe X.

Consiliul Păcii va colabora cu o nouă forță de poliție palestiniană

Trump a declarat, într-o postare pe rețelele sociale, că Forța Internațională de Stabilizare „va colabora cu o nouă forță de poliție palestiniană pentru a asigura siguranța în Gaza, atât pentru locuitorii acesteia, cât și pentru vecinii săi”.

La începutul lunii iulie, Hamas a dat anunțul istoric referitor la dizolvarea organismului său de conducere din Gaza, dar și că se pregătește să transfere puterea către un comitet tehnic susținut de Organizația Națiunilor Unite, în cadrul acordului de încetare a focului.

Israelul nu a răspuns încă la acordul anunțat.

În Egipt urmează să aibă loc „în curând” o întâlnire a mediatorilor pentru armistițiul din Gaza. Printre statele care mediază acordul se numără SUA, Qatarul și Turcia. Întâlnirea va fi axată pe cea de-a doua etapă de implementare a armistițiului, potrivit agenției egiptene de știri, Al Qahera News.

Punerea în aplicare, un proces esențial

Nickolay Mladenov, înaltul reprezentant al Consiliului pentru Pace pentru Gaza, a declarat că etapa de punere în aplicare a planului „contează chiar mai mult” decât acordul inițial.

„Punerea în aplicare și verificarea trebuie să fie reale. Retragerea trebuie să se desfășoare în paralel cu dezafectarea”, a scris Mladenov, într-o postare publicată pe X.

Ghazi Hamad, reprezentantul Hamas, a declarat pentru AFP că următoarea etapă vizează discuții privind punerea în aplicare a acordului, dar și un calendar convenit, alături de membrii Consiliului Păcii, pentru derularea acordului.

„Acest proces va dura aproximativ 14 zile, sau poate mai mult. Trebuie să ne punem de acord asupra fiecărui detaliu: modul în care va fi pus în aplicare acordul, momentul punerii sale în aplicare și mecanismele de derulare a acestuia. Iată ce se va întâmpla în zilele următoare”, a explicat reprezentantul Hamas pentru AFP.

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