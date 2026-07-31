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Italia: o clădire cu trei etaje s-a prăbușit în Messina. Prima victimă a fost găsită, iar cinci persoane sunt căutate sub dărâmături

Operațiunea de salvare desfășurată în orașul italian Messina continuă la aproape o zi după prăbușirea unui imobil cu trei etaje. Pompierii au recuperat trupul uneia dintre cele șase persoane date dispărute, în timp ce echipele de intervenție încearcă să le localizeze pe alte cinci.
Italia: o clădire cu trei etaje s-a prăbușit în Messina. Prima victimă a fost găsită, iar cinci persoane sunt căutate sub dărâmături
Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Oana Antipa
31 iul. 2026, 12:17, Știri externe
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Salvatorii italieni au găsit corpul uneia dintre persoanele dispărute după prăbușirea clădirii cu trei niveluri din orașul Messina, în Sicilia. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Messina, care a precizat că operațiunea de recuperare era în desfășurare, în timp ce căutările pentru celelalte cinci persoane continuau, relatează Agenzia Nova.

Intervenția mobilizează echipe de pompieri, polițiști, personal medical și alte structuri de protecție civilă, care lucrează neîntrerupt pentru a îndepărta dărâmăturile și a verifica eventualele spații în care ar putea exista supraviețuitori.

Autoritățile speră că mai există persoane în viață

Ministrul italian pentru Protecție Civilă și Politici Maritime, Nello Musumeci, a transmis că urmărește îndeaproape evoluția situației și că a discutat atât cu prefectul provinciei Messina, cât și cu primarul orașului pentru a fi informat asupra operațiunilor de salvare.

Oficialul și-a exprimat solidaritatea față de familiile victimelor și a mulțumit echipelor de intervenție implicate în misiune, subliniind că speranța de a găsi persoane în viață rămâne.

Un mesaj similar a fost transmis și de Matilde Siracusano, secretar de stat în Guvernul italian și parlamentar ales în circumscripția Messina. Aceasta și-a exprimat sprijinul pentru răniți, familiile persoanelor dispărute și pentru toți cei afectați de tragedie, apreciind eforturile pompierilor, ale forțelor de ordine și ale personalului medical implicat în intervenție.

Căutările continuă printre dărâmături

Operațiunea de salvare se desfășoară în condiții dificile, fiecare etapă de îndepărtare a molozului fiind realizată cu atenție pentru a evita noi prăbușiri și pentru a crește șansele de a găsi supraviețuitori.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat cauza prăbușirii clădirii și nici identitatea persoanei decedate. Ancheta privind circumstanțele producerii incidentului urmează să fie deschisă după încheierea operațiunilor de căutare și salvare.

Operațiunile de căutare continuă, iar autoritățile italiene urmează să actualizeze bilanțul pe măsură ce intervenția avansează.

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