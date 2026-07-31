Franța îngheață activele fostei șefe RT France, acuzată că promovează propaganda Kremlinului

Măsura vine la doar două zile după emiterea unui ordin de expulzare și face parte din acțiunile Parisului împotriva tentativelor de ingerință străină, potrivit publicației Le Monde.

Activele Xeniei Fedorova, blocate pentru șase luni

Guvernul francez a dispus înghețarea activelor Xeniei Fedorova pentru o perioadă de șase luni, în baza unui mecanism legal destinat prevenirii actelor de ingerință străină în interesele statului. Decizia a intrat în vigoare imediat după publicarea decretului oficial și poate fi prelungită, potrivit autorităților franceze.

Fedorova, în vârstă de 45 de ani, a condus în trecut filiala franceză a televiziunii ruse de stat RT France, iar în prezent colaborează cu grupul media controlat de omul de afaceri Vincent Bolloré.

Măsura vine după ordinul de expulzare

Înghețarea activelor completează măsurile dispuse deja de Ministerul de Interne al Franței, care a emis miercuri un ordin prin care Fedorova este obligată să părăsească teritoriul francez.

Autoritățile o acuză că a acționat ca vector al propagandei Kremlinului în spațiul mediatic francez și că activitatea sa reprezintă o formă de ingerință în interesele fundamentale ale statului.

De la comunicarea deciziei de expulzare, Fedorova se află în arest la domiciliu și este obligată să se prezinte zilnic la o secție de poliție. Avocatul său a anunțat că va contesta măsurile dispuse de autorități.

Fedorova respinge acuzațiile

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Xenia Fedorova a calificat deciziile autorităților drept un act de „cenzură” și „presiune politică”, susținând că scopul acestora este reducerea la tăcere a opiniilor care nu coincid cu poziția oficială.

De cealaltă parte, ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a respins acuzațiile privind încălcarea libertății de exprimare și a afirmat că măsurile nu vizează opiniile politice, ci protejarea securității naționale.

„Nu este vorba despre libertatea de exprimare, ci despre un atac la interesele fundamentale ale națiunii”, a declarat oficialul, adăugând că persoane cu opinii similare vor putea continua să se exprime în Franța, însă cazul Xeniei Fedorova depășește acest cadru.

Un nou episod în confruntarea dintre Franța și propaganda rusă

Cazul apare într-un context în care autoritățile franceze și alte state europene au intensificat măsurile împotriva campaniilor de dezinformare și influență atribuite Rusiei, în special după invazia Ucrainei.