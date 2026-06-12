Avertismentul unui expert privind impactul prețului combustibilului asupra călătoriilor din această vară

După izbucnirea atacurilor americane și israeliene din 28 februarie, transportul aerian a fost aruncat în haos, cu anulări de zboruri și o creștere dramatică a prețurilor combustibilului pentru avioane, arată Express.

Situația s-a deteriorat semnificativ când Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol și gaze. A fost provocată o penurie globală.

În timpul crizei combustibilului pentru avioane, Cathay Pacific a anulat numeroase zboruri între 16 mai și 30 iunie, în timp ce Qantas Airways și Virgin Atlantic au tras semnale de alarmă cu privire la penuria de aprovizionare și la creșterea costurilor.

Lufthansa, una dintre cele mai mari companii aeriene din Europa, a avertizat, de asemenea, în aprilie că imobilizarea aeronavelor din cauza penuriei de combustibil „ar putea fi inevitabilă”.

Având în vedere incertitudinea generalizată cu privire la transportul aerian, unii turiști au ezitat să-și rezerve următoarea călătorie, ceea ce a dus la o creștere a rezervărilor de ultim moment.

„Vizibilitatea este foarte bună”

Vorbind la conferință, directorul a declarat: „Toate informațiile primite de la guvern, atunci când discutăm cu Departamentul pentru Transporturi (DFT), indică faptul că nu se înregistrează o penurie. Vizibilitatea pentru următoarele una sau două luni este foarte, foarte bună, iar acest lucru nu este anormal în ceea ce privește modul în care companiile aeriene au vizibilitate asupra aprovizionării viitoare”.

El a adăugat: „Cred că companiile aeriene consideră că rezervările de ultim moment vor fi un factor determinant, iar guvernul a pus în aplicare o măsură temporară de reducere a sloturilor pur și simplu ca măsură de precauție și de urgență, ceea ce este ceva ce unele părți ale sectorului LX solicită doar pentru a introduce o anumită reziliență în acel sistem”.

„Așadar, nu voi spune că am trecut complet de ce era mai rău; nu știm cum să acționăm în anumite situații, dar cred că suntem într-o situație mai bună decât eram probabil acum câteva luni”.