Surpriză în UE: 6 state au redus chiar și consumul de combustibil. Cum au reușit

Șoferii europeni au redus consumul de combustibil la pompă ca răspuns la creșterea prețurilor la benzină cauzată de războiul din Iran, declanșând cea mai mare scădere anuală a vânzărilor de combustibil din zona euro din 2023, anunță Financial Times.

Vânzările de combustibili auto au scăzut cu 3,5% în volum în zona euro în aprilie, comparativ cu aceeași lună din 2025, conform celor mai recente date disponibile de la Eurostat. A fost prima scădere de la an la an din iulie 2024 și cea mai abruptă scădere din octombrie 2023.

Șase economii europene au înregistrat scăderi de două cifre ale vânzărilor de combustibil în această perioadă, inclusiv Germania, Norvegia și Austria, conform cifrelor publicate săptămâna trecută ca parte a datelor mai ample privind vânzările cu amănuntul.

Tendința se regăsește și în Regatul Unit, unde vânzările de combustibil pentru motor au scăzut cu 10% față de anul precedent în aprilie, după o creștere puternică în luna precedentă.

Oamenii își schimbă comportamentul. Mai rar folosesc mașina și fac plinul

Cifrele sunt o dovadă că europenii încep să își adapteze comportamentul la șocul energetic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu, care a perturbat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Înainte ca SUA și Israelul să înceapă atacurile asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, aproximativ o cincime din rezervele mondiale de petrol tranzitau prin strâmtoare. Grant Fitzner, economist-șef la Oficiul Național de Statistică din Marea Britanie, a declarat că există dovezi că șoferii „conservesc combustibil după ce și-au făcut stocuri în martie”, comercianții cu amănuntul relatând că șoferii fac mai puține călătorii și amână realimentarea în timp ce prețurile cresc.

În 12 țări UE au crescut prețurile la motorină cu o treime

Prețurile combustibililor au crescut brusc ca urmare a conflictului. Douăsprezece țări ale UE au înregistrat creșteri ale prețurilor la motorină de peste o treime în aprilie față de anul precedent, cu o creștere medie de 33,7%. Prețurile la benzină au crescut în medie cu 13,6% în întreaga UE în această perioadă, arată datele Eurostat.

Prețurile ridicate la energie au determinat o accelerare a inflației în zona euro la 3,2% în mai, față de 3% în aprilie, arată date separate publicate săptămâna trecută, ceea ce întărește argumentele pentru ca Banca Centrală Europeană să majoreze ratele dobânzilor pentru prima dată în aproape trei ani, joi.

3 state au redus taxele la combustibil

Germania, Spania, Irlanda și Italia se numără printre economiile care au redus taxele pe combustibili ca răspuns la șocul prețurilor la energie. În total, guvernele europene au angajat deja peste 11 miliarde de euro în măsuri fiscale.

În ciuda scăderii recente a volumelor de vânzări, Sarah Raffoul, analist pentru produse rafinate la Argus Media, a declarat că cererea de benzină și motorină ar putea crește în lunile următoare, deoarece îngrijorările legate de aprovizionarea cu combustibil pentru avioane ar putea schimba modul în care oamenii călătoresc în timpul vacanțelor de vară.

„Se așteaptă ca tarifele aeriene mai mari, determinate de creșterea costurilor de operare și de constrângerile din ofertă, să reducă cererea consumatorilor pentru călătoriile aeriene”, a spus ea. „Se așteaptă ca această schimbare să ofere un sprijin suplimentar consumului de benzină, compensând parțial slăbiciunea mai generală a cererii de combustibil pentru transport.”

Companiile aeriene europene au respins temerile legate de penuria de combustibil pentru avioane în această vară și au redus prețurile pentru a încuraja turiștii să rezerve bilete.