Războiul dintre Shein și Temu a ajuns în instanță. Acuzațiile care pot schimba comerțul online

Disputa dintre Shein și Temu, doi dintre cei mai mari retaileri online fondați în China, a ajuns în fața Înaltei Curți din Londra, într-un proces care ar putea avea implicații importante pentru modul în care platformele de comerț electronic răspund pentru produsele și materialele publicate de comercianții terți
Sursa foto: X
Gabriel Negreanu
12 mai 2026, 01:45, Știri externe
Shein acuză Temu de încălcări ale drepturilor de autor la scară largă, susținând că mii de articole listate pe platforma rivală ar fi fost promovate cu fotografii preluate de pe site-ul Shein. Compania afirmă că unele imagini ar fi fost modificate superficial pentru a le ascunde originea și cere instanței să oblige Temu să elimine fotografiile considerate neautorizate.

Temu respinge acuzațiile și susține că responsabilitatea pentru postările respective aparține comercianților independenți care vând pe platformă. Compania se prezintă drept un intermediar neutru și acuză Shein că încearcă, de fapt, să limiteze concurența.

Un punct central al procesului este proprietatea asupra fotografiilor. Temu afirmă că Shein nu ar fi demonstrat în mod convingător că deține drepturile asupra imaginilor invocate, susținând că documentația privind colaborările cu fotografi și agenții ar fi incompletă. Mai mult, Temu a acuzat Shein că s-ar fi bazat pe contracte antedatate sau fabricate pentru a-și susține pretențiile.

Shein neagă aceste acuzații și susține că majoritatea fotografiilor au fost realizate de angajații săi. Compania afirmă că Temu interpretează greșit practicile comerciale din China și contestă ideea că ar fi fost nevoită să renunțe la cea mai mare parte a cazului înainte de începerea procesului.

La rândul său, Temu a depus o cerere reconvențională împotriva Shein, solicitând despăgubiri pentru notificări de eliminare a conținutului pe care le consideră nejustificate. Shein respinge și această acuzație.

Procesul de la Londra este doar unul dintre episoadele unui conflict juridic mai amplu între cele două companii, care s-au acționat reciproc în instanță și în Statele Unite. Rivalitatea s-a intensificat după ce Temu, lansată de grupul chinez PDD Holdings, a început să concureze direct cu modelul Shein, bazat pe produse ieftine livrate rapid din China către consumatorii occidentali.

Cazul este urmărit cu atenție și pentru că ar putea clarifica în ce măsură marile platforme online pot fi trase la răspundere pentru conținutul publicat de vânzătorii independenți. Procesul este programat să dureze două săptămâni.

