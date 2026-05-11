Shein acuză Temu de încălcări ale drepturilor de autor „la scară industrială”, într-un proces la Londra

Cazul face parte dintr-o confruntare juridică globală între cele două companii aflate în plină expansiune, cu posibile implicații asupra practicilor platformelor, relațiilor cu furnizorii și aplicării drepturilor de proprietate intelectuală în comerțul electronic global, relatează Reuters.

Shein susține că Temu a folosit mii de fotografii ale sale pentru a promova pe site produse care copiază articole vestimentare vândute sub propriul brand Shein, încercând astfel să profite de popularitatea unui concurent deja bine stabilit pe piață.

„A fost o încercare de a lua fața unui participant existent pe piață, iar Temu a încercat să obțină, după părerea noastră, un avantaj neloial”, a declarat Benet Brandreth, avocatul companiei Shein.

Temu neagă acuzațiile.

Avocatul Shein a afirmat că Temu a renunțat la apărarea privind acuzațiile legate de aproape 2.300 de fotografii realizate de angajații Shein. El a comparat situația cu cea a „unui inculpat care așteaptă să vadă dacă martorii se prezintă, pentru ca apoi să pledeze vinovat”.

Temu a depus la rândul său o cerere reconvențională și solicită despăgubiri după ce a fost obligată să elimine mii de produse de pe platformă în urma unei decizii obținute de Shein.

Compania acuză, de asemenea, Shein că a încălcat regulile concurenței prin acorduri de exclusivitate cu furnizorii de fast-fashion. Această parte a procesului va fi judecată anul viitor.

Avocații Temu susțin că procesul intentat de Shein nu are ca scop protejarea drepturilor de autor, ci obținerea unui avantaj competitiv.

Platformele chineze Shein și Temu s-au extins rapid pe piețele internaționale prin vânzarea online de haine, accesorii și gadgeturi ieftine. Totuși, eliminarea scutirilor vamale pentru coletele ieftine în SUA și, din iulie, și în Uniunea Europeană, ar putea afecta ritmul de creștere al celor două platforme.