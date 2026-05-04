Președintele OpenAI dezvăluie că participația sa în companie valorează 30 de miliarde de dolari

Brockman, care a mai spus că nu a investit personal niciun ban în OpenAI, a depus mărturie luni în cadrul procesului care se concentrează pe fondarea companiei în 2015 ca startup non-profit finanțat în principal de Elon Musk, înainte de a se transforma într-o întreprindere capitalistă evaluată acum la 852 de miliarde de dolari, potrivit AP.

Dezvăluirea lui Brockman l-ar plasa pe lista Forbes a celor mai bogați oameni din lume, cu o avere comparabilă cu cea a Melindei French Gates.

Procesul civil îi acuză pe Altman și Brockman că l-au trădat pe Musk, abătându-se de la misiunea fondatoare a companiei din San Francisco de a fi un administrator altruist al unei tehnologii revoluționare.

Procesul susține că aceștia au trecut la un mod de a face bani pe la spatele lui Musk.

Duminică seara, avocații OpenAI au încercat să aducă ca probă un mesaj text trimis de Musk către Brockman cu două zile înainte de începerea procesului.

Conform unui document depus la tribunal, care nu includea schimbul de mesaje propriu-zis, Musk i-a trimis un mesaj lui Brockman pentru a evalua interesul pentru o înțelegere.

Când Brockman a răspuns că ambele părți ar trebui să renunțe la pretențiile respective, Musk a replicat, conform documentului: „Până la sfârșitul acestei săptămâni, tu și Sam veți fi cei mai urâți oameni din America. Dacă insistați, așa va fi”.

Judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers, care supraveghează procesul, nu a admis schimbul de mesaje ca probă.