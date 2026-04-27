Proces cu miză uriașă în industria AI: Elon Musk și Sam Altman se confruntă în instanță pentru viitorul OpenAI

Procesul are în centru evoluția OpenAI, organizație fondată în 2015 ca entitate non-profit, cu sprijin financiar din partea lui Elon Musk. Ulterior, compania s-a transformat într-o structură orientată spre profit, ajungând la o evaluare de aproximativ 852 de miliarde de dolari. Musk susține că această schimbare reprezintă o abatere de la misiunea inițială, acuzând conducerea companiei de trădare și lipsă de transparență, scrie AP.

Acuzații și poziții opuse

În acțiunea depusă în 2024, Musk îi acuză pe Sam Altman și pe Greg Brockman că au transformat OpenAI într-o companie comercială fără acordul său. El cere, printre altele, înlăturarea lui Altman din conducerea companiei și direcționarea unor fonduri către activități non-profit. De cealaltă parte, OpenAI respinge acuzațiile și susține că procesul este o încercare de a încetini dezvoltarea companiei și de a avantaja rivalul lansat de Musk, xAI. Procesul vine într-un moment în care inteligența artificială este văzută atât ca un motor economic major, cât și ca un risc pentru piața muncii și securitatea globală. Decizia instanței ar putea influența modul în care sunt dezvoltate și controlate aceste tehnologii în viitor.

Evoluția cererilor în instanță

Inițial, Musk solicita despăgubiri de peste 100 de miliarde de dolari. Între timp, cererile au fost reduse, iar miliardarul urmărește acum ca eventualele sume obținute să fie direcționate către proiecte cu scop altruist. Procesul este analizat de un juriu consultativ, iar decizia finală va aparține judecătoarei federale Yvonne Gonzalez Rogers. Litigiul reprezintă o provocare și pentru Musk, care se confruntă cu presiuni suplimentare după alte procese recente. Orice detalii negative apărute în instanță ar putea afecta și planurile companiei sale SpaceX de listare pe bursă. În același timp, Sam Altman se confruntă cu o atenție publică intensă, pe fondul dezbaterilor legate de impactul inteligenței artificiale asupra societății.

Procesul este așteptat să scoată la iveală detalii despre începuturile OpenAI și despre ruptura dintre cei doi lideri. Relația dintre Musk și Altman a început ca un parteneriat pentru dezvoltarea responsabilă a AI, dar s-a deteriorat pe măsură ce viziunile lor inițiale s-au distanțat.