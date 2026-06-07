ChatGPT devine „super aplicație”. Planul OpenAI care ar putea schimba totul

Schimbarea vine într-un moment în care compania încearcă să crească veniturile și să țină pasul cu rivalii din domeniul inteligenței artificiale, într-o competiție tot mai intensă, scrie Baha.

Noua direcție ar putea fi lansată în următoarele săptămâni și va fi disponibilă atât pe site, cât și în aplicațiile mobile, încurajând utilizatorii să acceseze produse dezvoltate inclusiv de parteneri OpenAI.

Un ChatGPT care face mai mult decât să răspundă la întrebări

Potrivit planurilor, ChatGPT nu va mai fi doar un chatbot, ci o platformă completă care combină mai multe funcții într-un singur loc.

Utilizatorii ar putea avea acces la instrumente de codare, aplicații de generare de imagini și, mai ales, la agenți AI capabili să execute sarcini complexe în mod autonom.

Ideea este simplă: un singur „hub” digital care să înlocuiască mai multe aplicații separate și să devină un instrument central în viața de zi cu zi, atât pentru muncă, cât și pentru uz personal.

„Va depăși interfața actuală. Ne îndreptăm către un sistem în care fiecare utilizator are propriul agent personal, capabil să îl ajute în toate aspectele vieții”, a explicat Thibault Sottiaux, responsabil de produse în cadrul OpenAI.

Mutare strategică înainte de o posibilă listare

Transformarea ChatGPT face parte dintr-o reorganizare mai amplă a companiei, care își mută atenția către clienți corporate și produse cu potențial mai mare de monetizare.

În același timp, OpenAI încearcă să răspundă presiunii venite din partea competitorilor, în special în zona aplicațiilor AI pentru business.

Surse citate de Financial Times spun că proiectul de „super aplicație” este văzut ca un pas esențial înaintea unei posibile listări la bursă, compania căutând noi moduri de a genera venituri și de a-și consolida poziția pe piață.

Un singur loc pentru tot

Direcția este clară: mai puține aplicații separate și mai multă integrare.

OpenAI vrea ca utilizatorii să nu mai fie nevoiți să treacă de la un instrument la altul, ci să găsească totul într-un singur loc, de la scriere de cod și analiză de date până la organizarea sarcinilor zilnice.

Dacă planul se concretizează, ChatGPT ar putea deveni nu doar un asistent virtual, ci o platformă centrală pentru muncă, productivitate și viața digitală de zi cu zi.