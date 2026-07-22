Prima pagină » Știrile zilei » „Când vrei să îți amintești de mine, dă muzica tare”. Azi se împlinește un an de la moartea lui Ozzy Osbourne

„Când vrei să îți amintești de mine, dă muzica tare”. Azi se împlinește un an de la moartea lui Ozzy Osbourne

Miercuri, 22 iulie, se împlinește un an de la moartea vedetei heavy metal Ozzy Osbourne. Soția sa, Sharon Osbourne, le-a spus fanilor să-și amintească de el punând muzică „foarte tare”.
„Când vrei să îți amintești de mine, dă muzica tare”. Azi se împlinește un an de la moartea lui Ozzy Osbourne
Ioana Târziu
22 iul. 2026, 15:50, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Miercuri se împlinește un an de la moartea artistului heavy metal Ozzy Osbourne.

Sharon Osbourne, soția vedetei, a profitat de prima aniversare a morții pentru a le spune fanilor să-și amintească de el punând muzică „foarte tare”, relatează BBC.

Ozzy Osbourne era „amuzant, carismatic și real”

Într-un interviu acordat BBC, aceasta a declarat că își dorește ca oamenii „să-și amintească cât de amuzant era el. Amuzant, carismatic și real”.

„Cum ar spune Ozzy, «când vrei să îți amintești de mine, dă muzica foarte tare, cât de tare poți»”.

Soția artistului se afla miercuri în orașul natal al regretatului ei soț, Birmingham. Orașul se pregătea să organizeze prima sa „Zi Ozzy”, cu o celebrare gratuită a solistului trupei Black Sabbath, potrivit sursei.

„Nu a încercat niciodată să fie altceva decât ceea ce era. Îți spunea adevărul despre orice, iar acesta era el, știai unde te afli cu el”, a transmis aceasta.

Un an de la moartea vedetei heavy metal

Cunoscut și drept „Prințul Întunericului”, Ozzy Osbourne a murit acum un an, la data de 22 iulie 2025. Decesul său a venit la doar câteva săptămâni după ce s-a reunit cu colegii săi de trupă Black Sabbath. Formația a susținut un concert de adio imens pentru fani, anul trecut.

Artistul a murit din cauza unui stop cardiac, iar boala coronariană se află printre cauzele care au dus la deces. De asemenea, acesta suferea de boala Parkinson.

Certificatul menționează că Osbourne a murit din cauza „(a) stopului cardiac în afara spitalului (b) infarctului miocardic acut (c) bolii coronariene și a bolii Parkinson cu disfuncție autonomă (cauze comune)”.

După un an, Sharon Osbourne a spus că privește și spre viitor. Ea speră că „Ziua Ozzy” va continua ca parte a moștenirii vedetei.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
A fost arestat unul dintre sabotorii ucraineni care au aruncat în aer conductele Nord Stream pe 26 septembrie 2022
Gandul
Nevoiașilor le împărțea mâncare, iar acasă...🥺 Ce i-a făcut soției 'Bărbosul cu suflet mare'
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Preot ales președinte al unei organizații PSD. Patriarhia Română: „Nu a avut aprobare pentru acest demers, care contravine hotărârilor Sfântului Sinod”
Libertatea
De ce a ales Dana Nălbaru să se retragă din muzică. A renunțat la Hi-Q în plină glorie: „Poți avea milioane, dar să nu fii fericit”
CSID
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia