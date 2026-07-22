„Când vrei să îți amintești de mine, dă muzica tare”. Azi se împlinește un an de la moartea lui Ozzy Osbourne

Miercuri se împlinește un an de la moartea artistului heavy metal Ozzy Osbourne.

Sharon Osbourne, soția vedetei, a profitat de prima aniversare a morții pentru a le spune fanilor să-și amintească de el punând muzică „foarte tare”, relatează BBC.

Ozzy Osbourne era „amuzant, carismatic și real”

Într-un interviu acordat BBC, aceasta a declarat că își dorește ca oamenii „să-și amintească cât de amuzant era el. Amuzant, carismatic și real”.

„Cum ar spune Ozzy, «când vrei să îți amintești de mine, dă muzica foarte tare, cât de tare poți»”.

Soția artistului se afla miercuri în orașul natal al regretatului ei soț, Birmingham. Orașul se pregătea să organizeze prima sa „Zi Ozzy”, cu o celebrare gratuită a solistului trupei Black Sabbath, potrivit sursei.

„Nu a încercat niciodată să fie altceva decât ceea ce era. Îți spunea adevărul despre orice, iar acesta era el, știai unde te afli cu el”, a transmis aceasta.

Un an de la moartea vedetei heavy metal

Cunoscut și drept „Prințul Întunericului”, Ozzy Osbourne a murit acum un an, la data de 22 iulie 2025. Decesul său a venit la doar câteva săptămâni după ce s-a reunit cu colegii săi de trupă Black Sabbath. Formația a susținut un concert de adio imens pentru fani, anul trecut.

Artistul a murit din cauza unui stop cardiac, iar boala coronariană se află printre cauzele care au dus la deces. De asemenea, acesta suferea de boala Parkinson.

Certificatul menționează că Osbourne a murit din cauza „(a) stopului cardiac în afara spitalului (b) infarctului miocardic acut (c) bolii coronariene și a bolii Parkinson cu disfuncție autonomă (cauze comune)”.

După un an, Sharon Osbourne a spus că privește și spre viitor. Ea speră că „Ziua Ozzy” va continua ca parte a moștenirii vedetei.