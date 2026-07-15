Armata Elveției renunță la Microsoft din cauza temerilor privind spionajul american

Potrivit autorităților elvețiene, citate de publicația The Clash, Comandamentul Cyber al Armatei și unitatea responsabilă de operațiuni cibernetice și electromagnetice vor finaliza până în luna octombrie tranziția către OpenDesk, o platformă open-source dezvoltată de Centrul German pentru Suveranitate Digitală (Zendis).

De ce renunță armata elvețiană la Microsoft

Decizia vine pe fondul extinderii serviciilor cloud oferite de Microsoft și al preocupărilor privind protejarea informațiilor clasificate. Responsabilii militari consideră că stocarea sau procesarea documentelor sensibile pe infrastructuri controlate de o companie americană poate crea vulnerabilități, având în vedere legislația din Statele Unite, inclusiv Cloud Act, care permite autorităților americane să solicite acces la anumite date aflate în posesia companiilor din SUA, în condițiile prevăzute de lege.

Șeful Comandamentului Cyber al Armatei Elveției, Simon Müller, a declarat că pachetul Microsoft 365 bazat pe cloud „nu este potrivit pentru o armată care are cele mai înalte cerințe privind confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea datelor”.

Îngrijorări privind suveranitatea digitală

Potrivit oficialilor elvețieni, informațiile militare, e-mailurile, calendarele și comunicațiile interne trebuie să rămână în infrastructuri controlate exclusiv la nivel național. Decizia este motivată și de evoluțiile geopolitice din ultimii ani, inclusiv sancțiunile internaționale și situațiile în care companii tehnologice americane au fost obligate să respecte decizii ale autorităților din SUA, ceea ce a alimentat dezbaterea privind dependența Europei de furnizori externi de servicii digitale.

Conceptul de „suveranitate digitală” a devenit tot mai important în strategiile europene de securitate, mai ales în domenii sensibile precum apărarea, administrația publică și infrastructurile critice.

Open-source în locul Microsoft 365

Noua platformă OpenDesk oferă servicii similare celor din Microsoft 365, precum e-mail, editare de documente, videoconferințe și colaborare online, însă poate fi instalată și administrată pe servere proprii, fără dependență de infrastructuri cloud externe. În cazul armatei elvețiene, software-ul va funcționa în centre de date proprii, izolate de rețele comerciale, iar specialiștii militari vor putea modifica și adapta codul sursă în funcție de cerințele operaționale. Elveția a adoptat încă din 2024 o legislație care încurajează publicarea codului sursă pentru software-ul dezvoltat de instituțiile statului, tocmai pentru a reduce dependența de furnizori comerciali și pentru a crește transparența.

Un trend care câștigă teren în Europa

Decizia Bernei nu este un caz izolat. Austria a început migrarea unor instituții către LibreOffice, iar agenția IT a armatei germane a încheiat recent un acord pentru utilizarea unor soluții dezvoltate de Zendis. Experții consideră că războiul din Ucraina, intensificarea atacurilor cibernetice și tensiunile geopolitice au accelerat interesul statelor europene pentru infrastructuri digitale independente.

Tot mai multe guverne analizează dacă serviciile cloud operate de companii din afara Europei sunt compatibile cu cerințele de securitate ale instituțiilor publice și militare. Prin această prismă, decizia Armatei Elveției este privită ca unul dintre cele mai importante exemple recente ale orientării către tehnologii open-source în domeniul apărării.