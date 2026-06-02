Prima pagină » Știri externe » Parlamentul European renunță la Google în favoarea unui motor de căutare francez, din motive de confidențialitate

Parlamentul European renunță la Google în favoarea unui motor de căutare francez, din motive de confidențialitate

Parlamentul European va înlocui Google cu motorul de căutare francez Qwant ca instrument implicit de căutare pe computerele interne.
Parlamentul European renunță la Google în favoarea unui motor de căutare francez, din motive de confidențialitate
Iulian Moşneagu
02 iun. 2026, 22:50, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Începând de joi, 4 iunie, „Qwant va înlocui Google ca motor de căutare implicit pe computerele Parlamentului European”, se arată într-un e-mail transmis eurodeputaților și consultat de Politico.

Schimbarea este făcută „în conformitate cu angajamentul Parlamentului pentru suveranitate digitală și protecția datelor personale ale utilizatorilor”.

Schimbarea motorului de căutare vine în contextul în care Bruxelles-ul își intensifică eforturile pentru „suveranitate tehnologică”.

Comisia Europeană va prezenta miercuri mult așteptatul pachet privind suveranitatea tehnologică, menit să reducă dependența de furnizorii străini de tehnologie și să stimuleze alternativele europene.

E-mailul descrie Qwant drept un „motor de căutare european axat pe confidențialitate”, conceput pentru a evita urmărirea utilizatorilor sau colectarea datelor personale. Fondat în 2013, Qwant se prezintă drept o alternativă la Google care pune confidențialitatea pe primul loc.

Măsura vine după luni de presiuni din partea eurodeputaților pentru reducerea dependenței instituțiilor UE de tehnologia americană.

Într-o scrisoare trimisă anul trecut, în noiembrie, președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, mai mulți europarlamentari au cerut instituției să renunțe treptat la software-ul Microsoft și la alte tehnologii produse în străinătate, susținând că dependența Europei de câțiva giganți tehnologici americani a devenit o vulnerabilitate strategică.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
GSP.ro
Ministerul Public avertizează că Legea salarizării riscă să destabilizeze sistemul judiciar
Gandul
GESTUL făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe sufletul! 😢 💔
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Presa germană titrează la unison: România oferă Rheinmetall cel mai mare contract extern din istoria companiei
Libertatea
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
CSID
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia