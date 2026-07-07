Campionatul Mondial 2026. Elveția s-a calificat în sferturile de finală după 4-3 cu Columbia la loviturile de la 11 metri

Elveția a câștigat la loviturile departajare cu scorul de 4-3, partida cu Columbia din optimile Campionatului Mondial. La finalul timpului regulamentar de joc și după reprizele de prelungiri scorul a fost 0-0.