Prima pagină » Sport » Campionatul Mondial 2026. Elveția s-a calificat în sferturile de finală după 4-3 cu Columbia la loviturile de la 11 metri

Campionatul Mondial 2026. Elveția s-a calificat în sferturile de finală după 4-3 cu Columbia la loviturile de la 11 metri

Elveția a câștigat la loviturile departajare cu scorul de 4-3, partida cu Columbia din optimile Campionatului Mondial. La finalul timpului regulamentar de joc și după reprizele de prelungiri scorul a fost 0-0.
Campionatul Mondial 2026. Elveția s-a calificat în sferturile de finală după 4-3 cu Columbia la loviturile de la 11 metri
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
08 iul. 2026, 01:55, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

După un meci fără goluri, Elveția a câștigat optimile de finală de la Cupa Mondială după executarea loviturilor de departajare cu scorul de 4-3.

Elveția va înfrunta campioana en-titre, Argentina, în sferturile de finală, sâmbătă, pe stadionul Arrowhead din Kansas City, Missouri. Argentina a învins marți Egiptul cu 3-2.

Elveția nu a mai ajuns în sferturile de finală ale unei Cupe Mondiale de când a găzduit turneul în 1954.

Elveția (4-2-3-1): Kobel – Zakaria (Widmer ’87), Elvedi, Akanji, R. Rodriguez (Muheim ’71) – Freuler, G. Xhaka – Rieder (Amdouni ‘103), Jashari (Sow ’45), D. Ndoye (R. Vargas ’90+2) – Embolo (Itten ’87)

Selecționer: Murat Yakin

Columbia (4-3-3): C. Vargas – D. Munoz, D. Sanchez, Lucumi (Mina ‘119), Mojica – G. Puerta, J. Rodriguez (Quintero ’66), Lerma (R. Rios ’82) – J. Arias (Campaz ’66), L.J. Suarez (Cucho Hernandez ’82), L. Diaz

Selecționer: Nestor Lorenzo

Meciul s-a jucat în Vancouver (Canada), arbitrat de Ivan Barton (El Salvador)

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
GSP.ro
Asaltul liberalilor asupra Justiției a ajuns până la Bruxelles. Parlamentul European decide astăzi dacă declarațiile liderilor PNL încalcă independența magistraților
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport
Starețul mănăstirii din Alba unde au ajuns 20 de vârstnici relocați din azilele lui Viorel Pașca: „Niciunul n-a zis nimic rău despre cum a fost tratat acolo”
Libertatea
Ce înseamnă dacă plouă la botez, potrivit tradițiilor populare. Semnul pe care bătrânii îl considerau de bun augur
CSID
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da