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Columbia învinge la limită RD Congo și se califică în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026

Naționala Columbiei a învins reprezentativa Republicii Democrate Congo cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, pe stadionul Akron din Guadalajara, într-un meci din Grupa K a Cupei Mondiale de fotbal 2026, obținând calificarea în șaisprezecimile de finală ale competiției.
Columbia învinge la limită RD Congo și se califică în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026
sursă foto: Sebastian Barros/LongVisual via ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
24 iun. 2026, 07:11, Sport
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Unicul gol al partidei a fost înscris de fundașul Daniel Munoz, în minutul 75, după o acțiune construită de Juan Fernando Quintero și Jhon Cordoba.

Columbienii, pregătiți de Nestor Lorenzo, au dominat cea mai mare parte a întâlnirii și și-au creat numeroase ocazii de gol încă din debut. Daniel Munoz a avut un gol anulat pentru ofsaid în primele minute. Luis Diaz, James Rodriguez și Jhon Arias l-au testat în repetate rânduri pe portarul Dimitry Mpasi, fără însă să marcheze.

Goalkeeperul congolez a fost unul dintre remarcații meciului, reușind mai multe intervenții decisive în fața atacanților sud-americani și menținând scorul egal până în ultimul sfert de oră.

RD Congo a încercat să răspundă pe contraatac, iar în partea secundă a solicitat două lovituri de pedeapsă în aceeași fază, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.

Columbia și-a intensificat presiunea pe final, iar eforturile sale au fost răsplătite în minutul 75, când Daniel Munoz a înscris golul victoriei cu un șut din prima, după o fază colectivă bine construită.

Luis Diaz a mai trimis mingea în poartă în minutul 78, însă reușita a fost anulată pentru fault în atac.

În urma acestui succes, Columbia a acumulat șase puncte, asigurându-și calificarea în faza eliminatorie a Cupei Mondiale, înaintea ultimului meci din grupă, cu Portugalia.

De cealaltă parte, RD Congo rămâne cu un punct și ocupă locul 3 în grupă.

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